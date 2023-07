Giornata mondiale nonni e anziani, papa Francesco: “Non sono scarti, la politica non li dimentichi”

Città del Vaticano, 23 luglio 2023 – Papa Francesco nella giornata mondiale dei nonni e degli anziani ha lanciato un monito. “Oggi – ha detto il Pontefice nell’omelia della messa in San Pietro – la Parola di Dio è un richiamo a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei ‘concentrati di solitudine’; non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più’ fragili, si dimentichi proprio degli anziani, lasciando che il mercato li releghi a ‘scarti improduttivi’”.

“Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell’efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo. Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme”, è l’appello di Francesco.

“La vecchiaia – si è raccomandato il Papa – è un tempo benedetto”, “è la stagione per riconciliarsi, per guardare con tenerezza alla luce che è avanzata nonostante le ombre, nella fiduciosa speranza che il grano buono seminato da Dio prevarrà sulla zizzania con cui il diavolo ha voluto infestarci il cuore”. Secondo Francesco “abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, perché la linfa di chi ha alle spalle una lunga esperienza di vita irrori i germogli di speranza di chi sta crescendo”.