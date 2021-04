Roma, 21 aprile 2021 - I quotidiani del Gruppo Monrif celebrano la Giornata della Terra: domani, giovedì 22 aprile alle ore 17 on line sui siti e sui social di Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno appuntamento con il Digital Panel con i ministri Cingolani e Giovannini, a confronto con i rappresentanti delle istituzioni, del mercato dell'energia e dell'integrate facility management, realizzato in collaborazione con Rekeep.

La missione Pnrr con il più ampio stanziamento di risorse è quella legata alla Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, alla quale sarà destinato il 31% dell’ammontare complessivo del Piano, pari a 69,8 miliardi di euro (a cui si aggiungono i fondi della programmazione di bilancio per un totale di oltre 79 miliardi), per intensificare l’impegno dell’Italia in direzione degli obiettivi ambiziosi dell’European Green Deal e creare nuove occasioni di crescita e sviluppo per il nostro Paese.

Dopo aver trattato a gennaio il tema "Infrastrutture e Smart City", a febbraio, quello della "Sanità", e a marzo i progetti legati a "Parità di genere, diversity e coesione sociale e territoriale", il 22 aprile alle 17 un grande evento on line, realizzato in collaborazione con Rekeep, permetterà ai lettori delle testate del Gruppo Monrif di approfondire i punti chiave alla base di tutti i progetti ideati per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e di un’economia circolare, attraverso la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia italiana.

I Ministri Roberto Cingolani – Transizione Ecologica – ed Enrico Giovannini – Infrastrutture e Trasporti – in occasione della Giornata mondiale della Terra saranno protagonisti di un Digital Panel con la Presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi; Paolo Gallo, Ad Italgas; Claudio Levorato, Presidente Manutencoop; Antonio Navarra, Presidente Cmcc (Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici); Luca Ruini, Presidente Conai e Francesco Starace, Ad Enel; per confrontarsi, su agricoltura sostenibile ed economia circolare, energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del territorio e della risorsa idrica. Moderano Michele Brambilla e Alessandro Farruggia.

Le nostre iniziative

L’appuntamento mensile con il percorso editoriale dedicato dal Gruppo Monrif ai temi del PNRR è iniziato il 19 aprile su QN Economia & Lavoro con la sezione "L’impresa della sostenibilità", che ogni lunedì dà voce alle strategie e agli investimenti delle imprese, degli enti e delle istituzioni nell’ambito di sostenibilità ambientale, sociale e territoriale. E tutte le nuove sezioni della testata, dalla sostenibilità, all'innovazione, dall'agro economy alla finanza, sono state declinate sul tema green con interviste e testimonianze di aziende appartenenti a tutti i settori merceologici. Da oggi, martedì 20, al 24 aprile QN Quotidiano Nazionale dedica spazio ogni giorno al PNRR, con pagine ispirate dai quattro elementi Terra, acqua, aria e fuoco, mentre giovedì 22 aprile tutte le testate Monrif si presenteranno in edicola ‘vestite’ con una fake cover dedicata alla Giornata Mondiale della Terra, realizzata in collaborazione con Sky.

Le iniziative dedicate al Pnrr si concluderanno domenica 25 aprile, con l'appuntamento mensile con QN Itinerari, dedicato alle attività realizzate dai nostri territori per connotarsi sempre più in chiave sostenibile e manifestare l'orientamento verso un turismo green, capace di rispondere alle sempre maggiori esigenze espresse da chi ama viaggiare in connessione diretta con la natura. Le tematiche e i contenuti dello speciale saranno integrati da video, interviste e molto altro nella sezione digital della testata.

“La transizione, verde e digitale è al centro di questo progetto ambizioso, che vuole disegnare l’Italia del futuro, portandola sulla frontiera dello sviluppo, a livello europeo e mondiale. – dichiara Michele Brambilla, Direttore QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino – Il nostro Gruppo ha la responsabilità farsi promotore di un forte impegno sociale per la salvaguardia dell'ambiente, specialmente in questa fase di grave crisi climatica globale che stiamo affrontando. Occasioni come questa ci permettono di coinvolgere una vasta platea trasversale e di renderla partecipe di un dibattito con i protagonisti, politici, sociali ed economici, di questa importante ‘rivoluzione’”.

“Il progetto editoriale dedicato al Pnrr concretizza un vero e proprio percorso di comunicazione e contenuti, che ci permette di trattare temi di rilevanza nazionale con le voci delle istituzioni e dei partner top player nei diversi settori. – aggiunge Sara Riffeser Monti, Presidente Speed – Grazie al supporto di tutti i mezzi del Gruppo, con massima integrazione tra carta e on line, siamo in grado rivolgerci a target differenti, che caratterizzano il forte radicamento delle nostre testate nei territori. Questi fattori hanno contribuito al successo del progetto, con la presenza di clienti importanti, leader in vari settori merceologici, che hanno partecipato all’iniziativa in diverse modalità.”

I partner che hanno supportato la maratona dedicata dalle testate Monrif al PNRR sono: Arval, Banca Generali, Bisonte, Bristol Myers, Caffe Borbone, Caviro, Confartigianato, Edison, Enel, Leonardo, Madel, Md Discount, Probios, Rekeep, Sky, Terna, Trenitalia.

I lettori di QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO potranno seguire il digital panel giovedì 22 aprile alle ore 17 in streaming sulle homepage dei siti dei quotidiani del Gruppo, sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di quotidiano.net.

Informazioni, interviste e approfondimenti pubblicati sulla carta stampata nel corso della “maratona” saranno ulteriormente sviluppati sui canali digitali di quotidiano.net., con l’obiettivo di offrire ai lettori un sistema “unico” di notizie e focus sul Piano.