Giornalista offende piccolo tifoso Le scuse via social: "Io contro il Sud? "Ho un nonno di Taranto"

"È stata una battuta infelice che potevo evitare e che ha dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza. Mi scuso con il bambino, con la famiglia e con tutti coloro che si possono essere sentiti offesi". Sara Pinna, giornalista dell’emittente TvA Vicenza, fa mea culpa. Lo scorso 20 maggio, al termine del ritorno dei play-out che ha sancito la retrocessione in C della formazione veneta, nel corso di “Diretta Biancorossa” ha risposto malamente a un piccolo tifoso del Cosenza ("Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro" la risposta della conduttrice). Sara Pinna ha subito fatto le sue scuse ("Io contro il Sud? Ho un nonno di Taranto"), ma 10 giorni dopo quella sua uscita continua a fare discutere.