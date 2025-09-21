Roma, 21 settembre 2025 – Polemica sui social dopo che la giornalista Anna Belotti è svenuta ieri durante l’ultima puntata di “4 di sera” il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Nel video, rilanciato su X si vede la giovane che si accascia a terra dopo aver posto una domanda sulla questione palestinese ad un ragazzo del pubblico, mentre il conduttore guarda la scena apparentemente impassibile. Poi rassicura: “Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi”.

La reazione di Paolo Del Debbio

"Sono qui con Gerry di Rifondazione Comunista. Voi oggi eravate in manifestazione. Perché siete scesi in piazza?”, chiede la giornalista. L’intervistato non fa in tempo a completare la risposta che si vede la giovane redattrice prima barcollare, poi finire a terra. La regia stacca immediatamente sul conduttore, mentre in sottofondo si sente un certo trambusto in studio. Del Debbio non si scompone, sempre poggiato al leggio, nella sua posa classica, si mostra deciso a far andare avanti il programma. Quindi aggiunge: “Stanno sistemando tutto, ha avuto solo un abbassamento di pressione”. E ancora: “Non preoccupatevi e continuiamo la trasmissione”.

La polemica sui social

Parole che hanno scatenato la polemica sui social. “Per la serie: The show must go on. Ma è normale?” dice un utente che posta il video. E a seguire la valanga di reazioni e accuse nei confronti del conduttore toscano. “Il ragazzo ospite mi sembrava sconcertato perché non capiva cosa stesse succedendo e perché la giornalista gli stava andando addosso, per questo non ha avuto i riflessi pronti per sorreggerla. Del Debbio, invece, empatia zero”. Mentre un altro scrive: “Trovo raccapricciante la freddezza e l’indifferenza del conduttore verso la sua collega che collassa a terra”.