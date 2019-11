L'Aquila, 2 novembre 2019 - Giorgio Tirabassi, operato d'urgenza, non è in pericolo di vita. L'attore 59enne ieri sera aveva accusato un malore durante la presentazione del suo primo film da regista, "Il Grande Salto", con Ricky Memphis, Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Pasquale "Lillo" Petrolo.

L'attore romano ha avuto un infarto mentre si trovava a Civitella Alfedena (L'Aquila). Subito è stato soccorso da alcuni medici presenti in sala, e poi personale medico del piccolo borgo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo.

In seguito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale d'Avezzano (L'Aquila), dove è stato sottoposto un'angioplastica. Tirabassi è ricoverato presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale di Avezzano. Secondo i medici, che definiscono la situazione sotto controllo, il 59enne è in condizioni stazionarie e non corre pericolo di vita. Resterà in osservazione e saranno importanti le prossime ore.

Tirabassi è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che era a Civitella Alfedena ieri sera per incontrarlo. Intanto, dopo la notizia del malore, in tanti, colleghi e fan, sui social network gli hanno fatto gli auguri, e lo incoraggiano a non mollare.

Le prime notizie di questa mattina su @GiorgioTirabas1 #Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari.❤️ — Rosario Fiorello (@Fiorello) 2 novembre 2019