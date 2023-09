Giorgio Napolitano sta male, frasi di odio sui social: “Ti auguro una pronta morte”

Giorgio Napolitano è in condizioni di salute molto critiche ed ecco che prende vita un fenomeno tutto italiano. Fenomeno di inciviltà, ovviamente. Si scatenano gli haters. Gli odiatori. Coloro i quali gioiscono delle sventure degli altri. In che modo? Ovviamente attraverso frasi sui social network, luogo più frequentato di una biblioteca o di un centro civico per chi fa della frustrazione il proprio core business.

"Tranquillo Giorgio, molla pure che di danni ce ne hai lasciati abbastanza", "L'unica soddisfazione che ci è rimasta è sedersi sulla riva del fiume e aspettare che passino uno ad uno" sono due dei commenti al veleno apparsi sui social network.

E ancora c'è chi augura al Presidente emerito "una pronta morte, anche se tardiva". Il nome dell'ex Presidente, al momento al quinto posto tra i trend su X, è associato ad una serie di immagini di personaggi noti deceduti - da Gino Strada a Michela Murgia, passando per l'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro, Piero Angela, Dario Fo e David Sassoli - fino ad arrivare a volti di fantasia, come Gollum de 'Il Signore degli Anelli' o la foto dell'ormai famosa mummia "aliena" messicana, tutti affiancati dalla frase "Giorgio non mollare".

"Un altro che muore e si porta nella tomba un sacco di segreti, tipo trattativa stato mafia" è un altro dei commenti. C’è anche chi immagina di essere simpatico e sarcastico pubblicando commenti di humor nero sulle condizioni di salute dell’ex Presidente della Repubblica 98enne: "Quando la cariatide in decomposizione Napolitano decide di andare a trovare il Che, Mao, Stalin e altri simpatici amichetti all'inferno". Insomma, non si può certo parlare di pietas o empatia. Sentimenti che dovrebbero essere tipici della natura umana. Ma il web, si sa, è il luogo in cui vivono anche animali, ovvero i leoni. Da tastiera.