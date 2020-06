Roma, 24 giugno 2020- Ventuno ordinanze di caustodia cautelare in carcere, emmesse, fra Reggio Calabria, Milano, Como, Napoli, nei confronti di altrettante persone ritenute far parte dell'élite dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, più i quadri alti del clan Molinetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Fra loro, un volto noto è quello di Giorgio De Stefano, il “Malefix” compagno di Silvia Provvedi, appena diventata mamma. Sivia, del duo "Le Donatella, aveva partecipato al Grande Fratello Vip.

Al centro dell'operazione della procura antimafia di Reggio Calabria, chiamata "Malefix", gli assetti e gli affari dei clan nella città. Le indagini, infatti, svolte dalla polizia, hanno documentato l'esistenza e l'operatività delle cosche De Stefano-Tegano e Libri, in posizione di preminenza nella città di Reggio Calabria, fornendo uno spaccato sulle gravi frizioni nel sodalizio criminale De Stefano-Tegano e tra il clan e quello dei Libri, rispetto alla spartizione degli ingenti proventi delle estorsioni, ai danni di operatori economici e commerciali del centro cittadino di Reggio Calabria. E' emerso che ciascuna consorteria raccoglieva le estorsioni secondo prassi che non tenevano conto degli accordi, in base ai quali i proventi dovevano essere divisi tra le cosche di riferimento sul territorio.

Gli investigatori della Polizia, grazie al monitoraggio di alcuni summit di 'ndrangheta effettuato nell'operazione Malefix, sono riusciti anche a ricostruire il tentativo di scissione della famiglia facente capo a Luigi Molinetti dalla casa madre dei De Stefano, storicamente egemone anche nel centro di Reggio Calabria. La volontà di Gino Molinetti e dei suoi figli di rendersi autonomi dai De Stefano, trovava le sue ragioni nel malcontento del gruppo familiare di Molinetti, consistente non solo nella iniqua spartizione dei proventi estorsivi, ma anche nel mancato riconoscimento di avanzamenti gerarchici all' interno della organizzazione mafiosa, nella mancata elargizione di prebende che pretendevano in virtù degli anni di fedeltà e dedizione alla cosca, nell' avversione alle pretese espansionistiche dei Molinetti sul locale di Gallico. Il timore che i dissidi con Luigi Molinetti potessero degenerare in una scissione dagli esiti incerti e pericolosi, aveva indotto i fratelli Carmine e Giorgio De Stefano a investire della delicata questione Alfonso Molinetti, fratello di Luigi, ritenuto uno dei loro alleati più fedeli.