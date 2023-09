Palermo: chi era Giorgia Migliarba, morta a 28 anni con il bimbo che portava in grembo. L’ira dei parenti: danneggiato il pronto soccorso

Palermo, 13 settembre 2023 – Giorgia Migliarba aveva solo 28 anni, era al sesto mese di gravidanza, già mamma di 3 bambini. La giovane è morta con il piccino che portava in grembo all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ancora da comprendere le cause del decesso.

La reazione dei parenti

La donna, che abitava in via Costante Girardengo nel quartiere dello Zen, è stata portata in ospedale dai familiari. L’ambulanza del 118, chiamata in soccorso, quando è arrivata a casa non ha trovato la paziente. I parenti si sono scagliati contro i sanitari del mezzo aggredendoli; altri si sono presentati al pronto soccorso e presso la camera mortuaria dell’ospedale lanciando diversi oggetti contro le finestre. La loro reazione è stata ripresa con i cellulari da alcuni ricoverati. Qualcuno ha cercato anche di entrare all’interno dell’ospedale.

L’arrivo all’ospedale

La giovane è arrivata al pronto soccorso di Villa Sofia già in arresto cardiaco: i medici avrebbero provato a rianimarla per oltre un’ora ma per lei però non c’è stato niente da fare.