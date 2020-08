Caronia (Messina), 11 agosto 2020 - "Dobbiamo rimanere ottimisti, dobbiamo trovare il piccolo Gioele". Le parole sono di Nicola Zarbo, istruttore cinofilo del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Enna, al lavoro ormai da otto giorni per cercare di ritrovare il piccolo Gioele, il bambino di 4 anni sparito lunedì scorso insieme con la mamma, la dj Viviana Parisi il cui corpo è stato ritrovato sabato scorso nei boschi di Caronia, a poco più di un km dal luogo in cui madre e figlio erano spariti, dopo avere avuto un piccolo incidente in auto sull'autostrada Messina-Palermo. Oggi è il giorno dell'autopsia sul cadavede della dj siciliana. Prima di iniziare l'autopsia, l'entomologo forense Stefano Vanin venuto da Genova ha voluto raggiungere il luogo del ritrovamento del corpo per prelevare del terriccio con larve e insetti attorno alla zona in cui era la deejay. L'entomolgo era accompagnato dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo.

L'entomologo ha poi raggiunto l'ospedale Papardo di Messina per iniziare l'autopsia che ha subito un ritardo proprio a causa proprio del sopralluogo nei boschi di Caronia. L'esame autoptico sarà eseguito più tardi all'ospedale Papardo di Messina da Elvira Spagnolo Ventura e dalla professoressa Daniela Sapienza che verranno coadiuvate proprio dall'esperto entomologa che arriva dalla Liguria.

Il cane Asia e le ricerche

Fra i cani molecolari che stanno cercando tracce del piccolo Gioele c'è anche Asia. Il pastore tedesco da otto giorni raggiunge due volte al giorno i boschi di Caronia per cercare un bambino svanito nel nulla. Ad accompagnare Asia è Francesco Leotta, del Gruppo volontario di Protezione civile di Acireale (Catania) associato con l'Ucis, l'Unità cinofile italiana soccorso. E' lui uno dei due 'conduttori' d Asia, che ha da poco compiuto tre anni. Il cane ha ottenuto da poco il brevetto per le battute di ricerca in superficie ed è alla sua prima esperienza. Il suo compito è quello di abbaiare non appena trova la persona ricercata. Ma, purtroppo, in questi otto giorni non è mai accaduto. "No, non l'abbiamo mai sentita abbaiare - dice Leotta - Il cane fa i suoi percorsi ma torna sempre

indietro in silenzio. Non ha mai abbaiato in questi giorni. Perché non abbiamo trovato alcuna traccia del povero Gioele".

Tra i 'nemici' di Asia il caldo soffocante. "Per i cani il caldo è massacrante - dice Leotta - Noi il calore lo espelliamo ma loro no, specialmente quando c'è afa". Così in questi giorni, dopo il primo round di ricerche, che dura qualche ora la mattina, Asia si riposa all'ombra, viene rifocillata e poi, intorno alle 16 si riparte per un'altra battuta di ricerca. Francesco Leotta le dà "l'attivazione" e Asia si avvia alla ricerca. "Significa che cerca una persona che si trova nel bosco a scovo - dice Leotta - Se trova qualcosa abbaia, ma finora non ha mai abbaiato. Perché la segnalazione avviene attraverso l'abbaio".