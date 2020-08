Messina, 28 agosto 2020 - Per risolvere il giallo di Caronia sono stati disposti nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, a partire dalle 18 di oggi, in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che si trovano nei pressi del luogo in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni Gioele. Intanto la famiglia contesta in qualche modo la pista della morte del bimbo nell'incidente: il parabrezza dell'auto di Viviana, assicura il marito, era già lesionato. Intanto il procuratore avverte: "Nessuna traccia di sangue all'interno dell'auto, ma le indagini sono anora in corso"

Esami col luminol

Gli esami del tardo pomeriggio saranno eseguiti con il Luminol per cercare eventuali tracce di sangue o biologiche. Nel corso degli esami si procederà anche all'identificazione degli animali presenti sul posto. Sul corpo della deejay di 43 anni sono stati trovati dei morsi, così come sui resti del piccolo Gioele, e gli inquirenti vogliono escludere che si tratti degli animali domestici dei casolari vicini alla zona del ritrovamento.

Il parabrezza già lesionato

"Il parabrezza dell'auto di Viviana era già lesionato, prima del 3 agosto scorso: si era rotto durante un sinistro precedente a quella data", precisa Daniele Mondello, marito della dj, tramite il suo legale, l'avvocato Pietro Venuti. La lesione nel parabrezza, al vaglio della polizia scientifica, poteva essere messa in relazione all'incidente stradale che la donna ha avuto il giorno della scomparsa e collegata a un impatto di Gioele che non sarebbe stato legato al seggiolino di sicurezza, avvalorando ulteriormente la tesi che il piccolo era rimasto ferito nell'auto il 3 agosto.

Anche la zia del piccolo Gioele, sorella del padre, conferma: "Vi posso assicurare che il parabrezza era stato lesionato già prima del 3 agosto", ha detto Mariella Mondello.

Il procuratore: no tracce di sangue

"Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue", ha detto il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo parlando degli accertamenti eseguiti ieri sulla Opel Corsa di Viviana Parisi.

"Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, nominato il 25 agosto, è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali - prosegue il magistrato - questo compito come è facilmente intuibile si preannuncia lungo complesso e per forza di cose articolato in numerose sessioni". Poi aggiunge "contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, non è ancora possibile formulare allo stato alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Giole". E conclude: "Come già detto in precedenza questo ufficio prosegue tuttora le indagini in ogni direzione senza tralasciare alcuna ipotesi".

Prelievi di sangue da suini e cani della zona

Una decina di fiale di sangue tra suini dei Nebrodi e cani che si trovano nelle vicinanze della zona in cui è stato ritrovato il corpicino del piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina), sonon state raccolte durante i sopralluoghi. "Non è stato molto semplice", confida un agente della Polizia scientifica. "Siamo stati aiuti da alcuni veterinari". Le fiale sono state sistemate in un contenitore e portate via per analizzarle. Gli specialisti faranno la comparizione con gli indumenti trovati accanto ai resti del piccolo Gioele.