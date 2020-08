Messina, 26 agosto 2020 - "E' possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla?". Il legale della famiglia Mondello, Claudio Mondello, si interroga sul giallo di Caronia. Nell'attesa dei risultati dell'autopsia sui resti di Gioele, dalla tac è emerso che, nel corpicino dilaniato del piccolo, c'erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti, nominati dalla Procura di Patti per stabilire il luogo della morte del bambino e la data del decesso. La tac sui resti del figlio di Viviana Parisi è servita per effettuare dei "rilievi antropometrici", come ha spiegato Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti, che parteciperà all'autopsia, "per correlare il soggetto all'età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici. E quindi, all'identificazione" del piccolo Gioele, ha riferito Sapienza. "Poi andiamo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica su questi resti - ha detto ancora il medico legale - e infine vediamo di determinare l'epoca della morte". Intanto, sul campo il legale della famiglia, Claudio Mondello, che si interroga: "Il miasma è ancora presente nell'aria. Mi chiedo come sia possibile che nessuno, non solo di coloro che si sono adoperati per le ricerche, ma anche degli abitanti del luogo, non abbia percepito questo cattivo odore". Poi ha aggiunto: "Eppure è una zona con una certa densità abitativa. Anche il cadavere di Viviana era a 15-20 metri da una proprietà recintata, è impossibile che nessuno abbia visto, anzi sentito, alcunche'".

Mentre a Messina si attende l'autopsia, a Palermo invece si svolgono accertamenti sull'auto di Viviana, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Patti (Messina). Si tratta in particolare dell'esame di "sei campionature effettuate il 6 agosto all'interno della Opel Corsa", su cui erano a bordo il 3 agosto, giorno della sparizione, la dj e il figlio, "al fine di verificare la presenza di profili genetici per altrettante comparazioni". Si effettuano accertamenti anche sul materiale biologico prelevato sul cadavere della donna, trovato l'8 agosto a Caronia, "al fine di estrapolare il profilo genetico, da comparare con quello estrapolato dal prelievo di saliva" della madre di Viviana Parisi.