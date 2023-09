Ginnaste maltrattate. I giudici: eccesso d’affetto. Solo un’ammonizione per l’allenatrice azzurra

DESIO (Monza e Brianza)

Nessun atteggiamento vessatorio, soltanto un "eccesso di affetto". Così la Procura federale sportiva ha definito l’atteggiamento di Emanuela Maccarani, storica allenatrice della Nazionale di ginnastica ritmica, arrivando a chiedere per lei solo una ammonizione. E il collegio giudicante ha accolto in pieno la richiesta, "per aver pronunciato espressioni inadeguate nei confronti delle atlete in occasione degli allenamenti. Con espresso invito ad astenersi per l’avvenire dal commettere altre mancanze disciplinari". Assolta invece la sua assistente Olga Tishina per non aver commesso il fatto. Per Maccarani una liberazione in un procedimento destinato a far discutere soprattutto per l’arringa del procuratore federale Michele Rossetti. "Sono stati undici mesi difficili – ha commentato a caldo Maccarani –. Questa vicenda ha leso la mia persona e la mia professione. È una ferita che mi rimarrà tutta la vita. Io ho sempre avuto la coscienza pulita, cosa che mi ha permesso di lavorare in questi mesi. Avete potuto sentire tutte le motivazioni, soprattutto le deposizioni. I fatti sono stati esposti assolutamente con chiarezza".

Che il processo federale potesse volgere a suo favore lo si era capito fin dalla mattinata. Il procuratore aveva chiesto una semplice ammonizione, ovvero un richiamo scritto chiedendo (all’allenatrice) di stare più attenta ed evidenziando che "non c’è prova di un comportamento vessatorio nei confronti delle ragazze". Rossetti si era spinto anche un po’ più in là individuando l’unico sbaglio di Maccarani "un eccesso di affetto nei confronti di Anna Basta", ovvero della grande accusatrice. Era stata lei la prima delle ex Farfalle a parlare di presunti maltrattamenti. Era scoppiato così lo scandalo in uno dei team più vincenti dello sport italiano.

L’ex Farfalla aveva raccontato pubblicamente del terrore di sottoporsi ogni giorno al controllo del peso. Operazione di routine che secondo l’ex atleta diventava causa di umiliazione e di rimprovero, a tal punto che qualche ragazza si toglieva anche le forcine dai capelli pur di risultare più leggera. E, sempre secondo Basta, dal rito della ’pesa’ derivavano poi insulti e atteggiamenti discriminatori da parte di Maccarani e della sua assistente. L’allenatrice aveva sempre respinto ogni addebito. A prendere le sue difese, però, ci avevano pensato anche altre Farfalle. "Anna Basta provava rancore nei nostri confronti – aveva dichiarato Martina Cenfofanti nell’interrogatorio del 7 luglio in occasione dell’udienza federale – a causa del suo insuccesso personale. Era stata esclusa dalla squadra nell’anno olimpico, scelta dovuta anche a motivi tecnici. A noi non aveva mai confessato il suo stato di malessere".

Nel frattempo Gherardo Tecchi, presidente di Federginnastica, aveva deciso di affrontare la situazione. Aveva avocato a sé il ruolo di direttore tecnico della Nazionale in attesa di fare chiarezza, vista anche la necessità di dover ottenere fin da subito la qualificazione olimpica. Aveva anche inviato all’Accademia internazionale di Desio il suo vicepresidente in qualità di commissario per occuparsi di ogni necessità delle Farfalle, con l’unica eccezione della gestione dell’allenamento lasciata a Maccarani.