Roma, 20 dicembre 2021 - Gianluca Vialli torna a parlare della sua malattia. "Non ho ancora completato questo viaggio. L'ospite indesiderato è sempre con me, ogni tanto è più presente e a volte meno, ora sto facendo un periodo di chiamiamola 'manutenzione'. Si va avanti e speriamo che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Sono fiducioso e ottimista in questo senso", racconta Vialli parlando del suo tumore al pancreas durante la trasmissione della tv Cremona1 in occasione della presentazione del libro "Gonfia la rete" scritto dal medico Matteo Bonetti. "Sono veramente fortunato perché sono circondato a persone che mi danno sostegno, forza e coraggio e non finirò mai di ringraziarli", ha aggiunto Vialli intervenuto da Londra in collegamento streaming insieme ai suoi amici e colleghi storici tra i quali Roberto Mancini.

