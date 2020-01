Roma, 12 gennaio 2020 - È morto a 84 anni il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa. Piemontese di Casale Monferrato, si è spento nella a Roma assistito dalla sua compagna, la scrittrice Adele Grisendi. Quattro anni fa aveva perso il figlio, Alessandro Pansa, ex ad di Finmeccanica, morto per malattia a 55 anni.

Chi era Giampaolo Pansa

Firma storica di Repubblica, iniziò la sua carriera negli anni '60 alla Stampa, diventando noto con un servizio sul disastro del Vajont. Al quotidiano Il Giorno si occupò di cronache lombarde, poi ancora per La Stampa, da Milano, scrisse della strage di Piazza Fontana.

Fu redattore capo al Messaggero, poi inviato speciale per il Corriere: qui, con Gaetano Scardocchia, firmò l'inchiesta che contribuì a far luce sui retroscena dello scandalo Lockheed. Nel 1977 approdò a Repubblica, diventando vicedirettore l'anno successivo. Lasciò nel 1991, per poi riprendere a scrivere nel 2000 come editorialista.

Tra i settimanali, si ricordano le storiche rubriche su Epoca, Panorama e Espresso.

Nel 2008 la rottura col Gruppo Espresso per contrasti con la linea editoriale. Negli ultimi anni della sua vita Pansa ha collaborato con Il Riformista, Libero, La Verità, Il Post e Il Corriere della Sera.

DALLA RESISTENZA A MATTEO SALVINI - Penna provocatrice, è sua l'espressione 'Balena Bianca', utilizzata per definire la Democrazia Cristiana. Pansa è stato anche storico, romanziere e saggista: scrisse di Resistenza, che era stato poi l'oggetto della sua tesi di laurea in Scienze Politiche. Discussa la sua ricostruzione della lotta partigiana: tra i libri più noti e dibattuti Il Sangue dei vinti e Bella Ciao, controstoria della Resistenza.

Controcorrente fino all'ultimo e autoironico, tra i suoi ultimi lavori ci sono un autoritratto, Quel fascista di Panza, e un pamphlet su Matteo Salvini, Ritratto irriverente di un seduttore autoritario.