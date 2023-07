Giambruno e il ministro Tedesco: "In Italia fa troppo caldo? Stattene in Germania" a Roma

di Alberto Pieri

"Sono 20-30 anni che, in qualche modo, i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. Se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh?!". È l’intemerata di uno spazientito Andrea Giambruno, e giornalista Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni. Oggetto sono le parole poco gentili del ministro tedesco alla Sanità, Karl Lauterbach, che in vacanza tra Bologna e la Toscana

aveva decretato la fine del turismo nel Sud Europa causa climate change. "L’ondata di caldo in Toscana è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro. Un’era volge al termine". Seguiva il suggerimento del ministro tedesco di mantenere le chiese aperte, "fresche come celle frigorifere", per consentire ai turisti come lui di trovare riparo dal troppo caldo.

Dopo la ministra al Turismo, Daniela Santanchè, a scoppio ritardato, perde la pazienza anche Giambruno, conduttore della trasmissione ‘Diario del giorno’ in onda sulla rete Mediaset e, nel caso, su Rete4. Giambruno, poi, allarga le braccia e, abbastanza scocciato, commenta così: "La Merkel sta qua, lui sta sempre qua, se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella foresta nera, così stai bene, no?". Fioccano, ovviamente, le polemiche. Del resto, non è la prima uscita di Giambruno che fa discutere: giorni fa, durante l’ondata di caldo che ha travolto l’Italia, raggiungendo picchi oltre i 40 gradi e con violentissimi nubifragi e grandine causa di danni e morti al Nord, disse che il caldo "non è poi una grande notizia". Come a dire: ‘d’estate, si sa, fa caldo…’. Parole dal sapore ‘negazionista’ che, per dire, il Capo dello Stato ha apertamente, ancora ieri, stigmatizzato e respinto severamente.