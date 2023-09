Giallo di Sokolov, il generale russo riappare in un video

L’ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero, è apparso in un video mentre partecipava a una riunione di alti ufficiali all’indomani dell’annuncio delle forze speciali ucraine di averlo eliminato in un attacco missilistico. Il ministero della Difesa di Mosca, che ha diffuso le immagini, afferma che l’evento si è svolto ieri. Da parte loro gli ucraini hanno ribattuto affermando che stanno "chiarendo le informazioni" sulla sorte dell’ammiraglio.

Secondo Mosca, il bilancio dell’attacco missilistico, che ha provocato un incendio durato diverse ore, sarebbe di un solo militare disperso. Le forze speciali ucraine, invece, sostengono che sono rimasti uccisi ben 34 ufficiali, tra i quali l’ammiraglio Sokolov. Il Cremlino "non ha informazioni" in merito, ha liquidato la questione il portavoce Dmitry Peskov. Il comando delle operazioni speciali ucraine ha ammesso che "molti" dei corpi dei 34 ufficiali che affermano di avere ucciso, "non sono ancora stati identificati".