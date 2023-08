Giallo di Kata, lite furibonda tra i genitori Il padre della bimba ricoverato in ospedale

Nuovo capitolo del dramma della piccola Kata. Improvviso litigio nel pomeriggio di ieri fra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, i genitori della bambina scomparsa a Firenze dal 10 giugno. Secondo quanto si apprende, mentre la polizia era già intervenuta per calmare gli animi, il padre in un gesto di disperazione ha rotto una bottiglia e minacciato di ferire se stesso coi cocci di vetro, anche se poi non ha dato seguito alle sue parole. È intervenuto comunque il 118, che ha ricoverato il padre di Kata in ospedale per controlli. L’episodio non ha nessun rilievo penale e i motivi della discussione al momento non sono evidenti. Lo stato di tensione in cui versa la coppia, a causa della sparizione della figlia, potrebbe però spiegare l’accaduto.