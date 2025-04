Papa Francesco, il giallo dei 5 minuti tra l’annuncio della diretta da Casa Santa Marta e la notizia della morte: cosa è successo

Roma, 21 aprile 2025 – C’è un piccolo particolare che non torna nella sequenza di notizie sulla morte di papa Francesco. L’annuncio del “ritorno di Bergoglio alla casa del Padre”, dato dal cardinale Kevin Farrell e battuto dalle agenzie di stampa di tutto il mondo alle 9,57 in punto, è stato preceduto da un’altra notizia di tutt’altro tenore, quella diffusa dalla sala stampa vaticana e ripresa dai media, che comunicava l’imminente avvio di una trasmissione in diretta dalla Cappella di Casa Santa Marta. Trasmissione che sarebbe stato possibile seguire sui canali Vatican News e Vatican Media. Notizia che è stata data dall’agenzia Agi alle ore 9.52: “A breve comincerà una trasmissione in diretta dalla Cappella di Casa Santa Marta. Sarà possibile seguirla sui canali Vatican News e Vatican Media. Lo rende noto la sala stampa vaticana”.

Papa Francesco e l'ultimo giro sulla jeep il giorno di Pasqua

Cinque minuti corrono tra i due lanci di agenzia: alle 9.52 la notizia di una diretta dalla residenza di Papa Francesco e alle 9.57 quella con cui viene che comunicato il decesso di Bergoglio, avvenuto oltre due ore prima: alle ore 7.35 in punto, come precisato da Farrell. Possibile che la sala stampa vaticana non sapesse della morte del pontefice quando ha dato ai media la notizia della trasmissione in diretta da casa Santa Marta? Difficile da credere, ma non impossibile se si considera la burocrazia e le complesse relazioni vaticane. E proprio qui sta il piccolo giallo.

L'annuncio della morte di Papa Francesco è stato dato, nella Cappella di Casa Santa Marta, dal camerlengo, il cardinale Kevin Farrell. Accanto a lui il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il Sostituto mons. Edgar Pena Parra e il Maestro delle Cerimonie mons. Diego Ravelli. Francesco è morto questa mattina, dopo 38 giorni di ricovero per una polmonite e una ripresa che sembrava essere sorprendente nel corso della quale ha voluto essere in mezzo alla sua gente, fino a ieri, quando ha voluto fare un giro in papamobile nel giorno di Pasqua. Le tv si mobilitano e cambiano i palinsesti per dare spazio a dirette e approfondimenti dopo la notizia della morte di papa Francesco. Su Rai1 l'annuncio è stato letto in diretta da Eleonora Daniele durante Storie Italiane che ha immediatamente passato il testimone a un'edizione straordinaria del Tg1. Edizioni straordinarie anche per il Tg2 e il Tg5 e, a seguire, il Tg4. Su La7 della morte del Papa si sta occupando Coffee Break che era già in onda. Collegamenti, in particolare da Piazza San Pietro, approfondimenti e aggiornamenti in diretta anche sulle all news. Tutte le emittenti si preparano a modificare radicalmente la programmazione per dare spazio alla morte del Pontefice sia nelle edizioni dei telegiornali sia nei programmi di rete.