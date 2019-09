Courmayeur, 27 settembre 2019 - Visto dal Bertone il Planpincieux è l’architettura aggrovigliata di un Gaudì di montagna. Ha l’aria stanca come i ghiacciai svelati dalla luce di settembre. Però si muove: 250mila metri cubi in bilico sulle Grandes Jorasses.

A Courmayeur blindano la val Ferret, lo osservano e aspettano. Dal suo rifugio Renzino Cosson scatta fotografie tristi. Ci fosse ancora qualcuno scettico sulla sorte del pianeta trova lì le prove.

Questo 72enne che è stato maestro di sci e guida alpina e resta la memoria storica del Monte Bianco, indica coordinate che capisce solo lui: "Che sofferenza, guardi, si è diviso in due parti. C’è quella ampia verso l’Aiguille de Rochefort. E quella verso il Boccalatte, nettamente più bassa rispetto a prima. La montagna non sta mai ferma. Ma questo è un fatto eccezionale".

Lei ha detto che questo è il paradiso. Pioviggina, ci sono 14 gradi e lo spettacolo come sempre toglie il fiato. Ma state archiviando un’estate infernale.

"Basta un dato. Qui al rifugio siamo sui 2mila e ad agosto quando è nuvoloso la stufa si accende. È spenta da due anni. È matematico che con le temperature attuali tutti i ghiacciai sotto i 3.500 metri rischiano di sparire entro il 2050".

Nella zona delle Grandes Jorasses qualche mese fa minacciava di venire giù anche il Whymper, altra grana per Courmayeur.

"Ai crolli gli abitanti della val Ferret sono abituati, anche se a memoria d’uomo il ghiaccio non ha mai raggiunto i centri abitati. Nel dicembre del ’52 io ero bambino, dalla cima delle Grandes Jorasses precipitò un’immensa valanga in stile himalayano ma il villaggio di Planpincieux fu graziato. Il primo agosto ’93 otto alpinisti vennero travolti da una frana di ghiaccio sulla via normale per il rifugio Boccalatte. Ci fu poi la grande seraccata del gennaio ’97 che si insaccò a fondovalle senza fare danni. E gli sos del settembre 2014 per il distacco di 50mila metri cubi di ghiaccio dalla parete frontale. Ora l’area è molto più ampia".

Da cosa si capisce che qualcosa è cambiato per sempre?

"Io fotografo i ghiacciai all’inizio dell’estate e in autunno e ogni volta è un colpo al cuore. Stanno arretrando tutti, è evidente senza fare grandi studi. Soffrono la bella stagione. L’inverno fa l’inverno, ma poi esplode il caldo. Un anno fa è franata nel silenzio della notte la parete sud del Trident du Tacul, una delle guglie di granito attorno al Grand Capucin".

Lei oggi guarda la montagna solo con il binocolo.

"In cima a ogni vetta ti trovi sull’orlo dell’abisso, a un certo punto devi capire di essere stato fortunato e dire basta. Ho perso tanti amici. L’esperienza conta ma le valanghe, le pietre e i seracchi non sanno che sei un esperto. Sono stato a Yosemite, sull’Himalaya, in Africa e in Bolivia e continuo a considerare il Monte Bianco il più bello: lo guardo ogni giorno e non mi annoia mai".

È sua una foto di Giovanni Paolo II con il Bianco sullo sfondo. Un santo nel suo paradiso...

"Ho avuto la fortuna di trovarmi sotto al bivacco Ghiglione quando portarono Wojtyla su in elicottero. Non ho detto niente perché appena è sceso ha fatto qualche passo, ha scosso la testa e ha sussurrato: ‘Quassù bisogna venire a piedi’. Che persona straordinaria. Non so chi abbia creato l’uomo e la natura, ma da quel giorno ho capito che aveva veramente buon gusto".