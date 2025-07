Ghiacciaio della Marmolada, ecco i 4 fattori che hanno causato il crollo del 2022

Roma, 2 luglio 2025 – Alte temperature, massiccia presenza di acqua, permafrost degradato e ghiacciaio prossimo al punto di fusione: sono questi i fattori che hanno determinato il collasso del ghiacciaio della Marmolada, in Trentino, il 3 luglio 2022, che causò 11 vittime e 7 feriti gravi. A mettere in luce le cause della tragedia uno studio pubblicato sulla rivista ‘Natural Hazards and Earth System Sciences’ che ricostruisce con precisione inedita i meccanismi che portarono al crollo di una porzione del ghiacciaio della Marmolada. In quell’occasione, una massa di oltre 70.000 metri cubi di ghiaccio si staccò improvvisamente a oltre 3.200 metri di quota, travolgendo numerosi alpinisti lungo la via normale di salita alla Punta Penìa.

Lo studio multidisciplinare

Il nuovo articolo scientifico, dal titolo ‘Failure of Marmolada Glacier (Dolomites, Italy) in 2022: Data-based back analysis of possible collapse mechanisms’, è il risultato di una ricerca condotta da un team multidisciplinare internazionale composto da glaciologi, geologi, ingegneri e geofisici appartenenti a diverse istituzioni italiane ed europee: Università di Parma, Università di Padova, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), Università di Trieste, Università di Zurigo, Arpav e Università di Stellenbosch. “Abbiamo voluto analizzare la tragedia con gli strumenti della scienza, mettendo insieme dati storici, rilievi di precisione e modelli fisico-matematici per comprendere se e come l’instabilità del ghiacciaio potesse essere prevedibile”, spiega Roberto Francese, primo autore dello studio, docente di Geofisica all’Università di Parma e ricercatore associato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale. “Il nostro lavoro dimostra che la Marmolada non è crollata per un singolo fattore scatenante, ma per una combinazione di condizioni critiche che si sono sommate in modo sinergico”. Dell’Università di Parma anche il secondo autore, Roberto Valentino, docente di Geotecnica.

I quattro fattori scatenanti

Il crollo si è verificato in un piccolo circo glaciale poco sotto la Punta Rocca (3309 m), lungo un settore già frammentato e fragile del ghiacciaio. I ricercatori hanno stimato che la massa collassata si sia staccata lungo una zona con inclinazioni fino a 40 gradi, percorrendo oltre 2,3 km a una velocità stimata tra gli 80 e i 90 km/h. Nessun terremoto è stato registrato in prossimità dell’evento, e l’ipotesi sismica è stata definitivamente esclusa. Al contrario, l’analisi indica che il collasso è stato provocato da quattro fattori: un’accelerata fusione nivale e glaciale, dovuta a temperature record registrate nella primavera e nell’estate del 2022; una massiccia presenza di acqua di fusione intrappolata in profondi crepacci ostruiti, che ha generato pressioni idrauliche elevate; permafrost degradato nella roccia sottostante, che ha ridotto la coesione tra ghiaccio e substrato; una geometria sfavorevole del letto roccioso, con pendenze elevate e strati di detrito glaciale poco coesivo. Il ghiacciaio si è trovato improvvisamente in una condizione di equilibrio precario: la temperatura interna era elevata, la base era instabile e l’acqua in pressione, nei crepacci e alla base, ha esercitato una spinta. “L’evento si è consumato in pochi secondi, ma le sue premesse si sono costruite nei mesi e negli anni precedenti”, spiega Aldino Bondesan, geografo dell’Università di Padova e corresponding author dello studio. Per le ricerche sono state impiegate tecniche geofisiche avanzate, tra cui rilievi con georadar (Ground Penetrating Radar – GPR), misure geolettriche e ricostruzioni topografiche con laser scanner terrestri e droni LIDAR. Le immagini satellitari ad alta risoluzione sono state elaborate per analizzare la presenza d’acqua superficiale e inglobata, tramite indici multispettrali come il NDWI (Normalized Difference Water Index).

Ritirata dei ghiacciai e rischi

Un’analisi ad alta tecnologia, durante la quale è stato anche effettuato un carotaggio del ghiacciaio residuo e sono stati inseriti sensori di temperatura a diverse profondità nella massa glaciale, per monitorare direttamente le condizioni termiche alla base del ghiacciaio. I dati indicano temperature comprese tra -2,4°C e -3,1° gradi centigradi nel cuore del ghiaccio, a conferma di un ambiente freddo ma prossimo al punto di fusione.

Il crollo della Marmolada è il primo caso documentato in Italia di una valanga glaciale con un simile bilancio umano. Ma non è un episodio isolato: eventi simili stanno aumentando nelle regioni alpine e andine, in relazione alla rapida ritirata dei ghiacciai e alla degradazione del permafrost. Lo studio fornisce una chiave interpretativa fondamentale non solo per capire cosa è accaduto, ma anche per impostare strategie di monitoraggio e prevenzione dei rischi in alta montagna. I risultati evidenziano l’importanza di integrare osservazioni climatiche, rilievi geofisici e modellazione numerica per anticipare scenari di collasso potenzialmente catastrofici.