Gesto distensivo di Carlo III Nella foto ufficiale dell’incoronazione ha voluto anche Harry e Meghan

Nuovo gesto distensivo di re Carlo III nei confronti del figlio ribelle Harry (e della sua consorte Meghan) dopo le tensioni, le polemiche e le recriminazioni seguite allo strappo del secondogenito dalla Royal Family, al trasferimento nel 2020 in America, alle rivelazioni imbarazzanti per casa Windsor emerse da interviste, serie tv, nonché dai capitoli più velenosi della recente autobiografia. Il sovrano ha infatti voluto inserire un ritratto di famiglia comprendente anche i duchi di Sussex fra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace in vista dell’incoronazione, in agenda il 6 maggio sotto le volte dell’abbazia di Westminster, a Londra. Ci sarebbe stata anche una talefonata pacificatrice tra padre e figlio, a suggello della conferma della presenza di quest’ultimo alla cerimonia, seppure senza Meghan.