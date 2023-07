Gessica testimonial per Disneyland "Io, nella squadra dei supereroi"

di Francesco Zuppiroli

RIMINI

Super Gessica Notaro è entrata a far parte dei ’magnifici 13’. La nuova squadra di supereroi di tutti i giorni, Avengers della quotidianità, che Disneyland Paris ha selezionato tra chi nel mondo è stato capace di "trasformare un momento buio della vita in una molla di rinascita". Presenta così Gessica Notaro – 33enne attivista riminese divenuta emblema del contrasto alla violenza contro le donne – la propria sortita di giugno nel parco divertimenti parigino, dove sfoggiando una dinamica e attillata tuta bordeaux e nera alla ’Scarlet Witch’ è stata scelta dal dipartimento creativo per comporre il pool di supereroi dei valori etici "HeroUp!", con cui celebrare il primo anniversario dell’apertura del Marvel Avengers Campus.

Gessica, come è nata questa esperienza unica per lei che è la sola italiana tra i 13 nuovi ’supereroi’ Disney?

"Molto semplicemente. La Disney stava cercando un volto noto italiano che vestisse i panni del supereroe o, nel mio caso, della supereroina durante la vita di tutti i giorni".

E lei si sente una supereroina?

"Non interpreto altro che me stessa. All’interno del parco e della collaborazione Gessica diventa supereroina per quello che rappresenta nella società, da dopo la terribile esperienza che mi ha interessata (da quel gennaio 2017 quando fu aggredita e sfigurata dall’ex compagno, ndr) e che mi ha fatto provare sulla pelle il dramma della violenza di genere".

Prendere parte al progetto è quindi anche un riconoscimento per il suo attivismo?

"Per me è stato un grande onore, a maggior ragione da amante della Disney e dei supereroi Marvel".

Qual è stata la sua ’missione’ nel parco divertimenti?

"Ho partecipato insieme ad altri 12 supereroi di tutti i giorni ad uno shooting promozionale in costume nel cuore della notte a Disneyland".

Qual è il superpotere di Super Gessica?

"L’energia. Tutto passa attraverso l’energia: canale per reagire alle difficoltà che la vita mi ha posto davanti. L’energia è il carburante con cui viviamo le nostre relazioni e che utilizziamo in tutto ciò che decidiamo di fare. Con l’energia possiamo cambiare il nostro futuro, renderlo migliore".

Eppure ancora oggi assistiamo di frequente a violenze di genere nel solco di quanto è capitato a lei. Come intervenire?

"Da tempo sostengo che l’unico modo per fare reale prevenzione sia quello di un intervento fisico".

Cioè?

"In questi anni di attivismo ho potuto appurare che per scongiurare i rischi derivanti dallo stalking, solo un deterrente concreto come la presenza di investigatori privati al seguito e a protezione delle vittime, nonché per un lavoro d’investigazione e raccolta prove a carico degli stalker, sia veramente efficace".

Soluzione dispendiosa.

"Ecco perché da tempo ho avviato una raccolta fondi insieme alla "Luciano Ponzi investigazioni e sicurezza" per il progetto Agata, per fornire alle donne la protezione necessaria attraverso la presenza fisica di ’angeli custodi’. Entro il 25 novembre il progetto sarà attivo grazie alla collaborazione della Fondazione Puzzilli".

Sforzi da supereroina, che indossa come una maschera sul viso i segni di ciò che l’ha spinta a diventare Super Gessica.