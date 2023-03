Germania chiusa per sciopero Salari fermi, governo impotente Ora il gigante d’Europa arranca

di Roberto Giardina Germania paralizzata per un giorno, mentre i partiti al governo litigano, in disaccordo su tutto. In sciopero aerei, treni, metro, bus. I tedeschi bloccati in casa, o sono andati al lavoro in bicicletta, o in auto. Trecentomila hanno incrociato le braccia, ed era solo un Warnstreik, uno sciopero d’avvertimento. Si teme che l’agitazione possa continuare fino a dopo Pasqua, con una tregua per le feste. Non avveniva da trent´anni, dai giorni inquieti seguiti alla riunificazione. Un tempo i tedeschi dicevano "una situazione all’italiana", per caos e instabilità politica. Oggi non osano più. Il gigante d’Europa è in difficoltà. I dati economici non brillano più come in passato, e Berlino fatica a imporre la propria leadership in Europa. Insomma, l’era Merkel è alle spalle. Ieri, comunque, si è evitato il caos negli aeroporti e nelle stazioni, così come pure gli ingorghi sulle autostrdade, perché i cittadini erano rassegnati e non si sono mossi, tranne quelli che assolutamente dovevano, e non tutti ci sono riusciti. Si calcola che siano saltate almeno un migliaio di operazioni urgenti negli ospedali. Nei prossimi giorni si teme che entrino in sciopero anche i dipendenti pubblici (tranne i funzionari che per legge non possono scioperare). Il sindacato Ver.di chiede aumenti...