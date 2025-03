Genova, donna muore schiacciata da una palma

Genova, 12 marzo 2025 – Tragedia in piazza Paolo da Novi, a Genova, dove una donna di 57 anni è morta dopo essere stata schiacciata da una palma. Secondo i commercianti della zona, la pianta è pericolante da anni. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca e un’automedica del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Cosa è successo

Una donna, di cui non si conosce ancora l’identità, è stata travolta dal crollo di una palma in Piazza Paolo da Novi, nel quartiere genovese Della Foce. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Quando sono arrivati i soccorsi, la donna giaceva ancora sotto la pianta e solo con l’aiuto dei Vigili del fuoco si è riusciti a estrarre la vittima. Presenti sul posto anche la Croce Bianca, il 118 e la polizia locale. Poco dopo, è arrivata la presidentessa del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, che ha detto all’Agi: “Era una palma monitorata, ma come Municipio non possiamo fare nulla: siamo nelle mani di Aster e ci fidiamo". Per ora, ancora nessuna dichiarazione da parte degli amministratori di Aster, l'azienda del Comune di Genova che si occupa dei servizi territoriali, compresa la manutenzione delle aree verdi. Intanto, il pubblico ministero di turno, Fabrizio Givri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Notizia in aggiornamento