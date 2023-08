Genova, presa a sassate ai giardini 10 Maggio: donna di 61 anni in gravissime condizioni

Genova, 21 agosto 2023 – Una donna è stata presa a sassate mentre si trovava nei pressi dei giardini pubblici 10 Maggio del quartiere Struppa a Genova e si trova ora in gravissime condizioni all'ospedale Galliera. La squadra mobile della Questura di Genova è intervenuta sul luogo dell'aggressione e ha arrestato un uomo di 34 anni senza fissa dimora. La donna aggredita a sassate ha 61 anni ed è stata portata in codice giallo in ospedale.

(Articolo in aggiornamento)