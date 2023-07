Genova, Delfino esce di cella: stanza singola con tv e Playstation

Luca Delfino ha scontato i 16 anni e 8 mesi per l’omicidio di Antonella Multari, pena diminuita per la scelta di aderire al rito abbreviato e per il riconoscimento di un vizio parziale di mente, e da ieri è uno degli ospiti della Rems, residenza per le misure di sorveglianza, di Villa Caterina sulle alture di Genova Prà. Delfino, che dovrà rimanere per 6 anni e mezzo in misura di scurezza nella struttura genovese, è arrivato a bordo di un furgone della polizia penitenziaria dal carcere della Spezia dove era rinchiuso. Nella struttura alloggia in una stanza singola e per ora ha solo una piccola radio ma potrà avere la tv e la Playstation, non internet o apparecchi che gli permettano di comunicare con l’esterno.

Definito ‘il killer delle fidanzate’ è stato condannato per l’omicidio di Antonella Multari e assolto per l’omicidio di un’altra ex, Luciana Biggi, trucidata nei vicoli di Genova nel 2006. E dal carcere avrebbe provato a organizzare anche l’omicidio della sorella gemella di Luciana, Bruna. Il suo arrivo alla Rems di Genova Prà aveva scatenato polemiche e proteste da parte dei residenti. La paura maggiore è il pericolo di fuga: la struttura non è blindata come un carcere. Recentemente un ospite è riuscito a fuggire salvo poi fare ritorno spontaneamente. In passato fece notizia la fuga di un famoso ultrà del Genoa, Piero Bottino detto lo Squalo, che poche ore dopo la fuga morì in un incidente in moto sulla A26.

Il direttore sanitario della struttura Paolo Rossi, ha comunque sottolineato come "il livello di attenzione sia massimo". Rosa Tripodi, madre di Antonella Multari: "Non fatelo uscire, farà ancora del male. Può scappare da uno di questi istituiti per venirmi a cercare. Ha promesso che me l’avrebbe fatta pagare".