Genova, camion investe due pedoni sulle strisce: una donna è morta. Autista indagato per omicidio stradale

Genova, 10 maggio 2023 - Incidente mortale a Genova, un camion ha travolto due perdoni in prossimità delle strisce pedonali in via Cornigliano, e una è morta. La vittima è la 50enne Maria Mercedes Moran Huayamave, mentre l'altro investito, il marito di 60 anni, è stato trasportato in ospedale con una ferita a una gamba, e non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo la tragedia sul posto sono giunti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

Incidente in via Cornigliano a Genova

In via Cornigliano c'è il divieto di transito ai mezzi pesanti, quindi il camion non sarebbe dovuto essere lì. E non sarebbe la prima volta che mezzi pesanti violano il divieto, e diverse sono state le lamentele, e le segnalazioni sui social, da parte dei residenti. Il traffico è stato deviato sulla Guido Rossa. Il conducente del camion è stato indagato per omicidio stradale. L'uomo, un marocchino di 42 anni è risultato negativo ai test su alcol e droga effettuati dopo l'incidente all'ospedale Villa Scassi.

Gli investigatori della investigatori della sezione infortunistica della polizia locale, guidati dal commissario Stefano Biggio, vogliono comprendere se l’uomo avesse una deroga al divieto di circolazione dei camion in quella via, o abbia trasgredito. Inoltre al 42enne sono stati sequestrati il mezzo pesante e il telefonino.