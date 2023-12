Il generale Vannacci candidato alle Europee con la Lega? “Lo prenderò in considerazione, valuterò”

Roma, 20 dicembre 2023 – Il generale Vannacci sarebbe pronto a candidarsi per le elezioni europee del 2024 nelle file della Lega.

“Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro. Ora faccio il soldato, se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò. Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica, dipende dalle condizioni e dalle situazioni”.

Così il generale Vannacci ad Affariitaliani.it sulla possibilità di una sua candidatura alle elezioni europee del 2024 da parte della Lega.

"Ringrazio chiunque mi proponga in qualsiasi settore, imprenditoriale, politico o anche delle relazioni internazionali. Perché vuol dire che riconoscono le mie capacità e hanno una buona considerazione di me. Al momento però continuo a fare il soldato”