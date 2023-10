Gela, 54 enne muore dopo aver salvato la figlia dalle onde del mare mosso

Caltanissetta, 15 ottobre 2023 - Un uomo è morto dopo aver salvato la figlia dalle onde. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio a Gela, in provincia di Caltanissetta. La vittima aveva 54 anni ed era di Caltagirone (provincia di Catania). L'uomo ha visto la bambina annaspare nel mare agitato e si è tuffato per soccorrerla. Ma dopo aver messo in salvo la figlia ha accusato un malore e non si è più mosso.

Due uomini della Capitaneria di Porto, giunti sul posto, hanno sfidato le onde del mare mosso e sono riusciti a recuperare a fatica il 54enne, già in condizioni critiche. Gli operatori del 118 hanno effettuato il massaggio cardiaco sul posto, ma in ambulanza verso il pronto soccorso il cuore dell'uomo ha cessato di battere.