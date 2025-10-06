Donna morta a Gela, non fu un incidente. Arrestato il convivente per femminicidio

Palermo, 6 ottobre 2025 – Non è stato un incidente, ma un femminicidio. Sembra questa la verità dietro la morte di Veronica Abaza, 64 anni, romena, avvenuta lo scorso 17 settembre in un quartiere popolare di Gela (Caltanissetta). Il cerchio investigativo dei carabinieri e della procura si è stretto intorno al bracciante quarantenne Lucian Stan, connazionale e convivente della vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa a botte e il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Ai soccorritori, chiamati dai vicini che avrebbero sentito urla e rumori, Stan avrebbe detto che la donna era caduta e che si era trattato di un incidente domestico. Gli investigatori hanno però avviato verifiche e i pm hanno disposto l'autopsia sul cadavere: i segni e le ferite non sarebbero per nulla riconducibili a una caduta accidentale.

Entrambi i romeni vivevano a Gela da tempo. Interrogato la scorsa settimana, l'indagato ha fornito la sua versione dei fatti ma per i pm di Gela avrebbe aggredito e picchiato la donna fino a ucciderla. Le indagini sono partite da presunte discrepanze emerse nel racconto del bracciante quarantenne, che a causa di un ferimento, subito qualche anno fa, nell'ultimo periodo non riusciva a trovare lavoro. Non è escluso che l'aggressione mortale sia avvenuta mentre l'uomo era ubriaco.

Anni fa Stan, che non avrebbe particolari precedenti penali, era stato vittima di un'aggressione. Rimase ferito soprattutto alle mani, nel tentativo di parare i fendenti, sferrati con una lama, da altri connazionali. Le indagini sul caso proseguono, mentre la difesa del quarantenne sta valutando se rivolgersi ai giudici del Riesame di Caltanissetta.