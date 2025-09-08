Gaza, proposta di Trump ad Hamas: "Ostaggi liberi e cessate il fuoco"

Donald Trump tenta una nuova carta per fermare la guerra a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto recapitare ad Hamas una proposta che prevede la liberazione di tutti i 48 ostaggi israeliani (una ventina vivi, gli altri morti) ancora nelle mani del movimento islamista in cambio di un cessate il fuoco immediato e dello stop all’operazione dell’Idf per la conquista di Gaza City. L’iniziativa comporterebbe il rilascio di 2.500-3.000 prigionieri palestinesi. Subito dopo scatterebbero negoziati guidati da Trump stesso per chiudere il conflitto, con due condizioni sul tavolo: disarmo di Hamas da un lato, ritiro definitivo dell’Idf dall’altro. Israele, secondo fonti vicine a Benjamin Netanyahu, "sta considerando con grande serietà" l’offerta americana. Ma l’incognita resta la risposta di Hamas, che finora ha respinto proposte con condizioni simili.

Più tardi Trump ha scritto sul suo social, Truth, minacciando "conseguenze" se Hamas non accetterà. Nel frattempo le famiglie degli ostaggi parlano di "opportunità storica" e chiedono di sostenere senza esitazioni il piano, mentre l’oppositore centrista di Netanyahu, Benny Gantz, invoca un "sì netto e deciso" e apre persino all’ipotesi di un governo di unità nazionale per garantire la liberazione dei rapiti.

Intanto, sul terreno la guerra non si ferma. Per tre giorni consecutivi le forze israeliane hanno colpito i grattacieli di Gaza City, rasi al suolo perché ritenuti basi operative di Hamas. Ma i raid israeliani hanno provocato anche vittime civili: secondo fonti mediche si contano almeno 21 morti, tra cui donne e bambini. La carestia intanto miete altre cinque vittime, portando a 387 il bilancio dall’inizio della guerra.

E mentre a Gaza si continua a morire, la tensione si estende oltre i confini: un drone Houthi ha colpito l’aeroporto israeliano di Eilat, ferendo una persona.