Gaza nel mirino. Invasione a un passo,. Netanyahu tra i soldati:: "Lottate come leoni"

In Medio Oriente il traffico diplomatico aumenta con il passare delle ore, insieme con il timore che il conflitto possa espandersi, in primo luogo con l’ingresso dei militanti filo-iraniani di Hezbollah da nord. Israele sembra essere irrefrenabile nella sua sete di vendetta. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ieri ha visitato i soldati di stanza al fronte sud, dichiarando: "Ora vedete Gaza da lontano, presto – ha annunciato – la vedrete dall’interno". Non meno bellicoso il premier, Benjiamin Netanyahu, che ha esortato i militari a "combattere come leoni".

Il clima nel Paese è caldissimo. In questi giorni stanno venendo fuori particolari ancora più raccapriccianti sulla carneficina portata avanti dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre. Nel sangue di alcuni fra quelli catturati dalle forze dell’ordine israeliane sono state trovate tracce di Captagon, la cosiddetta ‘droga della Jihad’, un composto sintetico considerato la ‘cocaina dei poveri’, e che ha come effetto principale sull’organismo umano una forte eccitazione, tale da anestetizzare ogni paura e spingere chi l’assume a sentirsi più forte. Lo stupefacente è prodotto soprattutto in Libano e Siria ed è stato utilizzato più volte dallo Stato Islamico. Un’altra prova a supporto della teoria che Daesh sia ormai infiltrato in modo capillare nella Striscia.

Ieri, in Israele, dopo, il presidente Joe Biden è stata la volta del premier inglese, Rishi Sunak, che ha cercato di seguire lo stesso copione americano: Gerusalemme ha il diritto assoluto di difendersi, ma l’obiettivo è una de-escalation perché troppe vite sono già andate perdute. Sunak promette sostegno militare, sottolineando però che "anche il popolo palestinese è vittima di Hamas". A lui Netanyahu ha risposto dicendo che il Paese sta "vivendo la sua ora più buia", che è anche "l’ora più buia del mondo", aggiungendo che deve combattere contro una minaccia terroristica globale.

Il tutto a fare intendere che Gerusalemme non tende ricondursi a più miti consigli e che quando i civili saranno messi in sicurezza, allora l’intervento di terra sarà inevitabile, anche se, sul piatto, rimane la questione degli 200 ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi. Il re giordano Abdallah II è volato al Cairo dall’omologo egiziano al-Sisi. I due hanno condannato la "punizione collettiva nell’assedio o nello sfollamento" dei palestinesi e ammoniscono che prolungare la guerra di Gaza rischia di trascinare la regione in una "catastrofe".

L’obiettivo è trovare un denominatore comune per quello che sarà il ‘dopo Gaza’. Ammesso che il conflitto non degeneri prima. Le pressioni dal nord d’Israele si fanno sempre più consistenti. Le brigate Izzidin al Kassam, il braccio armato di Hamas, hanno rivendicato il lancio di una trentina di missili. Un gesto al quale Gerusalemme ha riposto bombardando i villaggi nel sud del Libano. Da qui nella tarda serata di ieri è giunta la notizia dell’uccisione di un giornalista. Nelle stesse ore le sirene sono tornate a suonare in Israele per un bombardamento simultaneo da Gaza e dal Libano, coi razzi intercettati dal sistema di difesa israeliano.

Il focus si sta spostando nuovamente nel territorio della Striscia di Gaza, con Ashkelon sotto tiro. La madre di tutte le domande è quanto Hezbollah, e soprattutto il suo maggiore azionista, ossia l’Iran, vogliano entrare a gamba tesa nel conflitto. Molto dipenderà dalla tessitura diplomatica americana, che sta compiendo ogni sforzo perché rimangano isolati. In questo clima di tensione non sono pochi gli ambasciatori israeliani che stanno lasciando i Paesi mediorientali su indicazione del governo. Anche per la reazione furiosa delle piazze arabe dopo l’esplosione nell’ospedale a Gaza ancora attribuita dai loro leader all’esercito di Tel Aviv. Secondo la tv israeliana Kan, una fonte di una intelligence europea – dopo il Pentagono, citato da Biden – ha confermato la versione israeliana del razzo difettoso della Jihad e ha sostenuto che i morti non sono stati 417, come annunciato da Hamas, bensì "tra i 10 e i 50"