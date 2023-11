Gaza, la guerra degli ospedali: "Corsie usate come fortini". Tel Aviv evacuerà i neonati

ROMA

Gaza City è un inferno. I tank Merkava e i grossi veicoli corazzati da combattimento e trasporto truppe Namer, supportati dall’alto da droni e dai jet con la stella di David che da un mese scaricano migliaia di bombe sulle postazioni nemiche e su tutto quello che gli sta intorno sono ormai a poche centinaia di metri dal grande ospedale al Shifa, circondano l’al Quds e il Rantisi, aprendosi lentamente la strada tra il fuoco di armi leggere, mitragliatrici, armi anticarro, razzi e mortai dei terroristi delle brigate Izz al-Din al-Quassam e delle Brigate al Quds.

La verità è che nel nord della Striscia è ormai guerra per gli ospedali, che l’esercito israeliano vuole evacuare per poi prenderne il controllo in quanto è certo che vengono usati per nascondere i vertici, le armi e i combattenti di Hamas. "Devono essere evacuati per consentire all’esercito di affrontare Hamas, che li ha trasformati in postazioni fortificate" ha ribadito il portavoce militare Daniel Hagari.

"Non può esserci alcune giustificazione per atti di guerra in strutture sanitarie, lasciando queste ultime senza elettricità, cibo o acqua e sparando a pazienti e civili che cercano di fuggire. È immorale, disdicevole e deve terminare" ha detto il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. Ma questo non muta la linnea di Israele. "Non ci sono pressioni internazionali che ci faranno cambiare idea – ha ribadito in serata Bibi Netanyahu – Noi non ci fermiamo fino a che non completiamo il nostro lavoro, fino alla vittoria. E dopo la guerra l’Anp non governerà Gaza: l’esercito continuerà a mantenere il controllo di sicurezza a Gaza finchè necessario".

Israele nega di avere gli ospedali come obiettivo diretto. "È una bugia. Ci sono scontri vicino agli ospedali – ribatte il colonnello Moshe Tetro – ma non c’è assedio e non c’è nostro fuoco contro gli ospedali. Ho contattato personalmente più volte il direttore dell’ospedale e gli ho ribadito che l’accesso est, via al Wahadi, è aperto e che vuole andarsene può farlo". A suo rischio e pericolo."Circolano notizie false – ha rincarato la dose il contrammiraglio Hagari – che staremmo circondando l’ospedale al Shifa e lo staremmo attaccando, che l’avremmo colpito con bombe. Abbiamo controllato i nostri sistemi e ancora una volta si è trattato di un lancio fallito da parte dei gruppi terroristici della Striscia". "Comunque – ha aggiunto – a riprova che l’obiettivo non sono i civili ricoverati, lo staff dell’ospedale Al-Shifa ci ha chiesto aiuto, e domani (oggi per chi legge, ndr) aiuteremo i bambini del reparto pediatrico a raggiungere un ospedale più sicuro".

Dall’al Shifa vengono però notizie ben diverse. "L’ospedale – ha detto ad al Jazeera il direttore dell’ospedale, Muhammad Abu Salmiya – è circondato e gli edifici presi di mira, le forze di occupazione israeliane sono fuori e impediscono a chiunque di muoversi".

"La situazione in questo momento – è la testimonianza del dottor Mohammed Obeid, chirurgo di Medici Senza Frontiere attualmente nell’ospedale – è drammatica. Non abbiamo una connessione. Ogni tanto riusciamo a usare i telefoni. Ci troviamo al quarto piano, c’è un cecchino che ha attaccato quattro pazienti all’interno dell’ospedale. Uno di loro ha una ferita d’arma da fuoco al collo ed è tetraplegico. Un altro è stato colpito all’addome. Alcune delle persone uscite dall’ospedale sono state bombardate".

"All’ospedale di Al Shifa – prosegue il medico – da stamattina (ieri, ndr), non c’è elettricità, non c’è acqua, non c’è cibo. Il nostro team è esausto. Abbiamo avuto due pazienti neonati che sono morti, perché l’incubatrice non funziona senza elettricità. Abbiamo avuto anche un paziente adulto in terapia intensiva morto perché il ventilatore si è spento per assenza di elettricità. Possiamo vedere il fumo intorno all’ospedale. I militari israeliani hanno colpito tutto quello che c’era intorno all’ospedale. E hanno colpito l’ospedale diverse volte".

Alessandro Farruggia