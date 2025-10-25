Gay, la svolta dei vescovi. “Aiutiamo la chiesa a comprendere tutti”

Roma, 25 ottobre 2025 – “La comunità ecclesiale vuole essere uno spazio nel quale ognuno può sentirsi compreso, accolto, accompagnato e incoraggiato, con una particolare attenzione a coloro che rimangono ai margini”, poiché i “discepoli sono in cammino verso una realtà che ha posto per tutti e tutte”. Ma per “passare dalla logica escludente del dentro/fuori a una di implicazione e riconoscimento, in alcuni casi e su alcuni temi occorre ancora un ulteriore approfondimento, confronto e discernimento comuni, per arrivare, con gradualità, a scelte condivise”. È con questa premessa che la terza assemblea sinodale delle Chiese in Italia apre alla comunità Lgbt e a quanti “desiderano fare cammini di maggiore integrazione ecclesiale, ma sono ai margini della vita ecclesiale e sacramentale a causa di situazioni affettive e familiari stabili diverse dal sacramento del matrimonio come seconde unioni, convivenze di fatto, matrimoni e unioni civili”.

Due punti – contenuti nel Documento di sintesi ‘Lievito di pace e di speranza’ approvato ieri, dopo 4 anni di cammino accidentato, con 781 placet su 809 votanti – sui quali lo scorso aprile si era incagliata la scorsa assemblea, tanto da far rinviare tutto a ottobre per avere – aveva spiegato il cardinale presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi – "un tempo congruo di maturazione per arrivare a delle decisioni, viste le difficoltà emerse”. Dopo che il tema, lo scorso settembre, è stato al centro del Giubileo per le persone Lgbtq, l’assemblea promuove il “riconoscimento e l’accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana” invitando le Chiese locali a superare “l’atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società”.

E sollecita la Cei a sostenere “con la preghiera e la riflessione le ‘giornate’ promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l’omofobia e transfobia, etc.)”. Tra i nodi più discussi quello relativo al ruolo delle donne nella Chiesa con la richiesta alla Cei di una maggiore presenza delle donne negli organismi diocesani e parrocchiali, nelle scuole di teologia e negli ambiti formativi e di un “un contributo all’approfondimento delle questioni relative al diaconato delle donne avviato dalla Santa Sede”. Richieste che arrivano proprio nei giorni in cui il gruppo ecclesiale privo di riconoscimento ufficiale ‘Noi siamo Chiesa’ – che promuove la piena partecipazione delle donne ai ministeri ecclesiali e il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone omosessuali – è in Vaticano per il ‘Giubileo delle equipe sinodali’.