Gasparri (Forza Italia): "L’Olanda ha scelto l’ultradestra. Ma non è compatibile con l’Ue"

Senatore Maurizio Gasparri, neopresidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, la vittoria della destra di Geert Wilders non è forse il segno che si tende a etichettare troppo come populiste forze che sono popolari?

"La caratteristica delle persone non sono le parole e le sigle, ma i contenuti che esprimono. Alcuni poi si pongono fuori di un arco di presentabilità. Salvini, che guida una forze federalista al governo di regioni enormi, sta dentro la presentabilità. Nessuno potrebbe mai discriminare la Lega. Se invece si presentano al seguito dei tedeschi di Afd il discorso cambia".

Per esser chiari: non crede che Marine Le Pen, statalista e anche sciovinista, abbia ottime carte per arrivare all’Eliseo per come interpreta il malessere popolare?

"Le Pen ha anche il vantaggio della crisi dei gollisti. Rischia di avere largo spazio in un sistema dove i leader contano più delle organizzazioni. Ma vale anche il contrario: se prende molti voti diventa difficile disprezzarla. Ma una volta che fosse eletta, se poi non entra in un certo circuito di compatibilità europee è difficile accettarla. Che fa, esce dell’Europa? Se Marine Le Pen dovesse puntare a guidare la Francia deve diventare compatibile con l’Europa. Giorgia Meloni al riguardo ha fatto un percorso".

Quale?

"I gruppi politici in Europa quando crescono devono porsi il problema di una trasformazione politica. Io vengo dal Msi, ho partecipato convintamente alla nasciata di An, poi ci siamo fusi nel Pdl. Anche il partito che ha fondato Meloni si è via via inserito in un’area di compatibilità. È stata bravissima: si è posta il problema e l’ha affrontato incorporando una serie di evoluzioni. È entrata nel gruppo dei conservatori con un’operazione brillante nei momento in cui uscivano gli inglesi che l’hanno fondato. E così si è immessa nell’area di governo. Difatti si rivolge a von der Leyen, parla col premier socialista albanese sui migranti".

Ma con la vittoria delle forze identitarie finirà obbligata a portare acqua all’asse Ppe-Pse di cui fa parte anche FI...

"Lo dico chiaro: se a Bruxelles ci fosse una maggioranza di centrodestra sul modello italiano andrebbe benone. Ma si vota a giugno. Molti parlano delle elezioni europee come se fossero le comunali di un capoluogo sperduto. In un’Europa a 27 non c’è un vincitore netto. Io mi auguro che ci sia una maggioranza autosufficiente di gruppi di centrodestra presentabili".

E il partito di olandese di Wilders, che governerà probabilmente con l’ex premier Rutte, le pare tra questi?

"Non conosco così a fondo la situazione, ma mi pare di no. Anche questi gruppi molto radicali si devono porre problema dell’inserimento in un sistema di rapporti. L’Europa c’è, come fanno a chiamarsi fuori?".

E coinvolgere i conservatori in un fronte contro le forze antisistema non ha insito il pericolo di un Aventino europeo?

"FI sta comunque nella cabina di regia come Ppe. Votare FI vuol dire sostenere un’area di governo che mitiga le pretese dei socialisti. Saremo là a difendere interessi concreti, per una transizione ecologica morbida, in modo che l’Europa regoli a modo i settori di auto e casa".

Intanto però il governo Meloni sulla ratifica del Mes nicchia suscitando malesseri dell’Europa...

"Il governo credo stia assumendo posizione negoziale per farsi valere sul Patto di Stabilità. Poi il Mes, quando e se sarà ratificato, nessuno è obbligato a usarlo. Quindi dobbiamo usare questo strumento negoziale, perché se tornano a regole di austerità eccessiva un Paese col debito come l’Italia rischia un lungo periodo di lacrime e sangue inaccettabile per i cittadini".