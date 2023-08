Gasparri e gli extraprofitti "Noi esclusi dalla scelta Nella Prima Repubblica sarebbe caduto il governo"

di Cosimo Rossi

Senatore Maurizio Gasparri, la Bce sta recapitando una lettera al Paese criticando la tassazione degli extraprofitti delle banche decisa dal governo. Da esponente di spicco di Forza Italia lei aveva accolto con favore l’intervento del governo che però ha generato tensioni tra voi e la premier Meloni...

"Intanto non si tratta di extraprofitti, ma di agire sul divario tra interessi attivi e passivi, che la Bce, alzando i tassi, ha contribuito ad accrescere. Quindi era giusto intervenire. Noi critichiamo alcuni aspetti di merito e sopratutto di metodo. A cominciare da quello politico".

Per essere stati esclusi dalla decisione?

"In un governo di coalizione le scelte si condividono. Io so bene cosa sia una notizia riservata, avendo presieduto il Copaco, attuale Copasir. Ma qui si tratta di un provvedimento di legge, che si concorda con gli alleati. Nessuno ne fa una tragedia irreparabile, ma in altri tempi per cose del genere un governo di coalizione cadeva il minuto dopo".

Non siamo più nella Prima repubblica: autorevoli o no, le leadership oggi son più forti...

"Quando la premier avrà il 52% farà come vuole. Fino ad allora, finché ha il 27, almeno ai suoi vice lo deve dire. Così gira il mondo. Il metodo è stato sbagliato. Si son chiariti con Tajani? Bene. Ma una cosa così non si può ripetere. Punto".

Intanto si moltiplicano anche le critiche nel merito, a cominciare dalla Bce...

"Già il giorno dopo è stata corretta. E Giorgetti – che non sappiamo neanche se e come era stato coinvolto – ha posto un limite al prelievo. Ci sono infatti banche, come i piccoli istituti locali, che possono vivere o morire a seconda della sua entità. Ma prima che uscisse il suo comunicato i titoli han fatto in tempo a crollare in Borsa: che non è un dispetto al governo ma un danno al Paese. Altro errore grossolano è infatti stato adottare il provvedimento un lunedì sera".

Queste cose si fanno di venerdì sera in effetti...

"A borse chiuse, per attutire le reazioni e dare il tempo di metabolizzare. Siccome questa misura era in ballo da tempo, con Giorgetti che a luglio l’aveva smentita all’assemblea di Abi, ne deriva anche un problema di reputazione. Perché il ministro dell’Economia deve poi consultare le banche, che li comprano, a ogni uscita dei titoli per finanziare debito. Noi abbiamo già avuto in passato problemi di reputazione. Quando il presidente Berlusconi ha subito un attacco, io ho assistito in prima persona al suo ragionamento in cui, pensando di aver subito un torto, non volle tuttavia arrecarne uno maggiore al Paese. E si dimise".

Perché quando si toccano certi interessi della finanza partono le accuse di populismo?

"A sondaggi il 95% sarà contro le banche, l’86 contro voi giornalisti e il 99 contro noi politici. Ma non si governa così. Il tema è se vogliamo tornare al balcone delle promesse o stare sulla scrivania del governo. L’opposizione fa la campagna estiva sul salario minimo: e chi non è per far guadagnare di più? È come quando si affacciarono al balcone per annunciare di aver abolito la povertà col reddito di cittadinanza. Ora: si può continuare all’infinito con gli annunci o tenere il Paese ancorato alla realtà del governo. E allora, come suggerito dal professor Tria, stanti i profitti e la necessità di risorse, si possono chiamare certe categorie e dire: a noi servono tot miliardi. Vogliamo concordare come o ce li prendiamo?".

Si chiama concertazione...

"Io lo chiamo parlare. Le categorie prima urlano che non sono il bancomat del governo, poi passano alla riduzione del danno e si studia il modo. Non avendolo fatto, qui siamo già scesi da 3,8 miliardi a 2".

Come FI e partito del Ppe, non siete preoccupati che l’asse con la Lega trovi conferma nella bocciatura del Mes?

"Sto studiando il testo a fronte in questi giorni per arrivare preparato al voto di novembre. Perché il Mes già c’è. Mi par che l’Italia abbia il 15% delle quote, quindi una sorta di potere di veto, dal momento che le decisioni vanno assunte all’85%. Siamo un paese importante: questo mi rassicura molto".

Non teme ripercussioni nel rapporto con la Lega sulle scelte europeiste?

"Questo è fuori dalla realtà. Formare una maggioranza sarà complicato. A ora sappiamo solo che Ppe sarà il primo partito e che il presidente Weber vuole realizzare una nuova maggioranza senza i socialisti".

Ma è ciò su cui investe Renzi per rientrare al centro...

"Renzi è un mendicante della politica, che è riuscito a dilapidare il 40% e ora vorrebbe ridurre sbarramento del 4% perché ha spiccioli. Il suo unico futuro sono le conferenze a pagamento".