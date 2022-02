Gasolio alle stelle, la rivolta dei tir Spesa a rischio e aziende ferme

di Claudia Marin Il caro-carburanti fa esplodere la protesta dei tir sulle strade e autostrade italiane: con i primi episodi di violenza, come l’accoltellamento di un camionista nel Foggiano. E, a meno di interventi rapidi del governo – che ieri, per bocca del ministro all’Economia Franco, ha fatto sapere che il Pnrr potrebbe diminuire di 200milioni in giugno su 191 miliardi a causa dell’inflazione – dopo il fallimento di un summit, l’altra sera, con il viceministro Teresa Bellanova, rischia di allargarsi a macchia d’olio all’intero settore dell’autotrasporto e di trasformarsi in un vero blocco della distribuzione di merci lungo la Penisola. Con effetti rilevanti sugli approvvigionamenti di mercati, supermercati e negozi. Senza contare che a fermarsi potrebbero essere anche i pescherecci e l’intera filiera dell’agro-alimentare: tant’è che proprio ieri sera, ma è solo uno dei tanti casi, i vertici de La Molisana hanno annunciato il fermo della produzione di pasta, perché "affianchiamo lo sciopero degli autotrasportatori". L’impennata dei prezzi dell’energia, aggravata e amplificata dalla crisi ucraina, si sta trasferendo, dunque, sui costi dei carburanti. L’ultimo report fornito dalla Staffetta quotidiana indica prezzi in crescita costante da almeno tre settimane: benzina self service a 1,853 eurolitro, diesel a 1,728 eurolitro, benzina "servito" a 1,980 eurolitro, diesel a 1,860 eurolitro. Con rincari anche maggiori sulle autostrade. Per l’autotrasporto siamo a più 25% in un anno, 20 centesimi in più negli ultimi mesi. Con un crescita del 100% del gasolio per i pescherecci italiani. L’impatto sui costi dell’autotrasporto e sui redditi degli operatori non si è fatto attendere e, dopo settimane di mobilitazione sotterranea, la rabbia degli autotrasportatori ieri è esplosa da Sud verso Nord: dalla Calabria alla Campania, alla Puglia, ma anche nel porto di Ravenna, il malcontento è diventato protesta in piena regola. E non mancano gli episodi di violenza. Ieri mattina un ...