Garlasco, nuove accuse all’ex pm. Nel mirino le spese per auto di servizio

GARLASCO (Pavia)

Inchieste che s’intrecciano. Interrogatori che (ri)emergono nei verbali e nelle richieste della Finanza per fare luce sui nuovi capitoli del delitto di Chiara Poggi. E i soldi. Versati, prelevati. Giuseppe Sempio, padre di Andrea (nuovo indagato per la morte di Chiara il 13 agosto 2007) dice alla moglie che sono "per gli avvocati". Lo ipotizza, come risulta nel verbale, il 26 settembre, anche l’ex carabiniere Giuseppe Spoto, sentito come teste dagli investigatori nell’inchiesta bresciana. La madrea di Andrea, Daniela, ai finanzieri risponde che quei soldi "sono finiti all’avvocato che abbiamo scelto noi, l’avvocato Soldani". In 15 giorni, 13mila euro in contanti. E sull’accusa di corruzione, facendo riferimento all’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi: "Non l’ho mai visto passare carte a mio figlio. Non l’ho mai incontrato. Ho mentito". L’ipotesi è che il giro di soldi servisse per "pagare in maniera occulta persone diverse, indicate come ‘quei signori lì’, piuttosto che i difensori di fiducia". L’ipotesi è che siano serviti per corrompere Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari per aver chiesto nel 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio. Ma "non si rilevano anomalie sui conti" dopo i controlli autorizzati dalla Procura. Mai autorizzati, invece, i controlli sulla famiglia Cappa (gli zii di Chiara e le cugine Stefania e Paola), né su Fabio Lambertucci, il gip che archiviò Sempio dall’accusa di omicidio in concorso di Chiara Poggi, nonostante la richiesta della Gdf e il riferimento nel biglietto (sequestrato ai Sempio il 14 maggio) in cui il padre di Andrea scrisse: “Venditti Gip archivia x 20.30 euro“. Per la Gdf, i punti dopo le cifre indicano le migliaia di euro.

Nel registro finisce solo Venditti. Che ora è indagato anche, col sostituto procuratore Paolo Mazza (ora a Milano ma a Pavia dal 2009 al giugno 2024), per corruzione e peculato. Il secondo filone dell’inchiesta bresciana, emerso con le perquisizioni di giovedì nell’ufficio milanese del pm, contesterebbe un peculato di almeno 750mila euro, per una decina di auto di grossa cilindrata acquistate per servizio alla Procura, che sarebbero state utilizzate dai magistrati per interessi personali. Contestazione smentita dal legale di Mazza, l’avvocato Massimo Dinoia: "Non abbiamo mai sentito parlare né di 750mila euro né di dieci macchine".

È la punta dell’iceberg emersa dalle inchieste Clean (1 e 2, entrambe in fase di processo) che hanno portato alla luce il "sistema Pavia", con connivenze tra ex carabinieri, imprenditori e politici, trasmettendo gli atti a Brescia per il coinvolgimento di magistrati. Per la corruzione contestata a Venditti per l’archiviazione del 2017 si attende martedì il verdetto del Riesame sul ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro del 26 settembre (l’indagato si sarebbe rifiutato di dare la password di cellulare e pc). Quasi sullo sfondo restano le indagini della Procura di Pavia sull’omicidio. Dalla trasmissione ’Ore 14 Sera’ condotta da Milo Infante su Rai2, giovedì sera è emerso che due mesi fa gli inquirenti sarebbero tornati nella fabbrica a Civitanova Marche che all’epoca produceva le suole in esclusiva per la marca Frau. Per accertamenti anche sull’impronta della suola a pallini lasciata dall’assassino sulla scena del crimine, uno degli elementi da sempre contestati dai difensori del condannato in via definitiva Alberto Stasi.