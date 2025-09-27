Garlasco Indagato l’ex pm

GARLASCO (Pavia)Una svolta, l’ennesima, arrivata di prima mattina, con perquisizioni effettuate nello stesso giorno dell’udienza per la proroga dell’incidente probatorio. Perquisito ancora Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007, per il quale è già stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi, con sentenza definitiva che sta finendo di scontare in semilibertà. Ma le perquisizioni, in tutto 9, non sono state disposte dalla Procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, ma dal Tribunale di Brescia, competente per le indagini a carico di magistrati del distretto di Milano. L’unico indagato sul nuovo fronte è infatti l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ora in pensione come magistrato, che nel 2017 chiese la prima archiviazione per Andrea Sempio, poi ribadita nel 2020. L’accusa di corruzione in atti giudiziari scaturisce dalla prima perquisizione all’indagato dello scorso 14 maggio, quando a casa dei genitori di Sempio i carabinieri di Milano hanno acquisito un appunto manoscritto: "Venditti gip archivia x 20 30 euro" (il sospetto è che si tratti di 20-30mila euro). Ne sono seguiti accertamenti delegati alla Guardia di finanza di Pavia, che avrebbero fatto emergere anomalie sui conti della famiglia Sempio, con cifre prestate da tre zii paterni e prelevate in contanti.

Soldi per far scagionare Sempio dati all’ex procuratore? "Quello che è successo oggi mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato – afferma l’ex pm a Quarto Grado – non mi meritavo tutto quello che sta succedendo. Dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente perché io non ho mai preso soldi da nessuno o benefit per mercificare la mia funzione, ma nessuno mi potrà mai restituire l’onore che mi è stato leso oggi con questa attività". Venditti ha quindi sostenuto che tornerebbe ad archiviare Sempio dicendosi certo della sua estraneità nell’omicidio di Chiara Poggi. "Ho letto il decreto di sequestro. Francamente spero vi sia altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggressione, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato". Inizia così il comunicato-lettera che l’avvocato Domenico Aiello, legale di Mario Venditti, ha indirizzato al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Se un appunto provieniente dall’ambiente familiare di un indagato – continua – diventa dopo anni sufficiente a produrre una indagine per corruzione a carico di colui, l’unico di una lunga serie di magistrati, che ha assunto quella che riteneva una decisione giusta, addirittura confermata dalla Cassazione, allora vale tutto".

I genitori e gli zii di Sempio e i due carabinieri coinvolti nelle perquisizioni mattutine, tutti non indagati, nel pomeriggio sono stati poi ascoltati nelle caserme della Guardia di Finanza a Pavia e Voghera. L’avvocato Massimo Lovati, che difende Sempio insieme alla collega Angela Taccia, si limita a ipotizzare che quell’appunto fosse un preventivo per spese legali. "Siamo stravolti – spiega Daniela Ferrari, mamma di Sempio –: e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre". "Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li e poi si arrangiavano loro – spiega a Quarto Grado il padre, Giuseppe Sempio –. Loro lavorano, hanno le loro parcelle e non potevo portargli le caramelle. Noi avevamo tre avvocati e andavano pagati". "Naturalmente – commenta invece l’avvocata Giada Bocellari, che col collega Antonio De Rensis difende Stasi – c’è una presunzione d’innocenza che vale per il procuratore Venditti, però rispettiamo le indagini in corso, come noi abbiamo sempre rispettato quelle a carico di Stasi".