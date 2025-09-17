Garlasco, il Ris non cambia il finale: "Chiara uccisa da una sola persona"

GARLASCO (Pavia) Erano attese conferme all’ipotesi dell’omicidio in concorso fra più persone, ma non sarebbero arrivate dalla nuova Bpa (Bloodstain pattern analisys). In oltre 300 pagine gli esperti del Ris di Cagliari hanno dato le loro risposte ai quesiti formulati dalla Procura di Pavia, per una rilettura della dinamica del delitto, realizzando una nuova mappatura tridimensionale nella quale, sulla base delle misurazioni e triangolazioni effettuate lo scorso 9 giugno con laser scanner e droni, hanno inserito ogni traccia repertata nel 2007. Ma, in base alle indiscrezioni, non sarebbe emersa la presenza di un secondo assassino o di un complice sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi.

La ragazza fu uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi (che sta finendo di scontare i 16 anni, ora in semilibertà), con l’inchiesta però riaperta nei confronti di Andrea Sempio, indagato per omicidio "con il concorso di altri soggetti" (al momento ignoti) "o con Alberto Stasi (già giudicato separatamente)". Anzi, sarebbe stata confermata la presenza sulla scena di un unico killer, che indossava le scarpe con la nota suola a pallini, senza cambiare la dinamica finora ricostruita nelle sentenze che hanno condannato Stasi come unico responsabile.

I condizionali e la cautela restano d’obbligo, perché la Procura di Pavia non ha per ora reso noto nulla sul contenuto della consulenza, che è stata consegnata ieri mattina dal comandante del Ris di Cagliari, colonnello Andrea Berti, che ha illustrato la relazione ai pm fermandosi in Procura dalle 11 alle 13. Solo indiscrezioni, perché anzi nei quattro comunicati emessi finora (dalla riapertura dell’inchiesta emersa lo scorso marzo) dal procuratore Fabio Napoleone, non era stato neppure reso noto l’affidamento dell’incarico di questa consulenza, emersa il 9 giugno per il sopralluogo nella villetta di via Pascoli che era stato ovviamente notificato alla famiglia Poggi e alle altre parti. Non come per la consulenza dattiloscopica, che ha attribuito l’imponta palmare 33 all’indagato Sempio, messa dalla Procura a disposizione delle parti, con le conclusioni rese note nel comunicato del 20 maggio (poi contestate dalle consulenze dattiloscopiche di altre parti, sia della famiglia Poggi che della difesa di Sempio, confermate invece da quella della difesa di Stasi).

"Non ho ricevuto alcuna notifica" conferma l’avvocata Angela Taccia, che col collega Massimo Lovati difende l’indagato Sempio, potendo solo ipotizzare che la consulenza del Ris di Cagliari sia stata "depositata nel fascicolo delle indagini tradizionali, secretato". "E nulla è trapelato, anzi - aggiunge l’avvocata Giada Bocellari, che col collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi - c’è assoluto riserbo". Un esito però scontato per i legali e i consulenti della famiglia Poggi, che già al momento del sopralluogo di giugno avevano rilevato "il sovrapporsi agli accertamenti già compiuti in sede peritale nel contraddittorio tra le parti nel procedimento a carico di Alberto Stasi" e che non si aspettavano dunque nulla di diverso.

Il lavoro del Ris di Cagliari dovrà comunque essere completato dall’altra consulenza, quella resa nota dalla Procura nel comunicato del 12 agosto, affidata all’antropologa e medico forense Cristina Cattaneo, docente del Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università degli studi di Milano, "per garantire una valutazione più ampia degli elementi raccolti, sia in sede medico-legale sulla vittima, sia sul luogo del delitto". L’incidente probatorio proseguirà invece con l’udienza fissata dal Gip al 26 settembre per la proroga chiesta dai periti.