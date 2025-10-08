Garlasco, affondo in tv. L’ira del legale dei Poggi: querelo la madre di Sempio

GARLASCO (Pavia)L’avvocato della famiglia della vittima che querela la madre dell’indagato. Non ci sarebbe nulla di strano, nelle dinamiche tra accusa e difesa, se non si trattasse del delitto di Garlasco e di uno degli ultimi sviluppi emersi in uno dei molti programmi televisivi che stanno continuando a sviscerare l’inchiesta bis, riaperta dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio (dopo il lungo processo che si è concluso con la condanna di Alberto Stasi in via definitiva) e l’ulteriore procedimento, passato per competenza alla Procura di Brescia, che ha indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari per la prima archiviazione nel 2017 dello stesso Sempio, amico del fratello minore di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Un procedimento, quello sull’omicidio, nel quale la famiglia Poggi e il suo legale Gian Luigi Tizzoni si sono sempre apertamente schierati a fianco di Sempio, convinti della sua estraneità e della colpevolezza invece dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, come da sentenza passata in giudicato. Un fronte che sembra essersi incrinato, se non del tutto rotto, anche se non nel merito delle accuse ipotizzate dalla Procura di Pavia nei confronti di Sempio, ma nei rivoli conseguenti a quelle sulla presunta corruzione del magistrato che chiese, e ottenne dal Gip, la prima archiviazione. Un’ipotesi corruttiva, per la quale non risultano indagati i genitori di Sempio, che ha fatto però leggere sotto una diversa luce alcune dichiarazioni e commenti su quell’archiviazione del 2017, già noti almeno dall’aprile scorso, quando l’inchiesta della Procura di Brescia non era ancora emersa, anche se già filtravano indiscrezioni. Con la madre di Sempio, Daniela Ferrari, che rispondendo in tv a una domanda sulle intercettazioni in cui parlavano di atti che Tizzoni avrebbe all’epoca passato ai legali del figlio, aggiunse: "Non so se glieli ha dati a pagamento o gratis".

E l’avvocato dei Poggi avrebbe querelato la madre di Sempio. "Alcuni colleghi mi stanno assistendo in molteplici servizi a tutela della mia immagine e nell’ambito di questa attività" ha detto Tizzoni in collegamento telefonico alla trasmissione Lo stato delle cose lunedì sera su Rai3, confermando l’invio di atti giudiziari alla madre di Sempio, ma "oltre non dico" e aggiungendo come commento conclusivo: "Gli inquirenti che hanno sequestrato quei documenti immagino avranno sicuramente la competenza e l’intelligenza per capire esattamente la dinamica". Interpellato ieri per spiegare meglio i motivi della querela, l’avvocato Tizzoni ha risposto con un lapidario "no comment". E conferme non arrivano neppure dall’altro fronte legale: l’avvocata Angela Taccia, che oltre a difendere l’indagato col collega Massimo Lovati è anche amica di Andrea Sempio e della famiglia, riferisce di non essere informata relativamente alla querela, aggiungendo però: "So che la madre di Sempio ha già chiarito tutto nelle sedi opportune".