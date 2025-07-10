Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo: rientrata in Germania la moglie dell’ad di Lufthansa indagata per omicidio stradale

La turista tedesca Vivian Spohr, 51anni, era alla guida del Suv che ha travolto la 24enne mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sottoposta ad alcoltest con esito negativo. Al vaglio le riprese delle telecamere della zona

Roma, 10 luglio 2025 – È rientrata in Germania Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, in Costa Smeralda, una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna d'affari, molto nota in Germania, come riportano alcune testate on line, è sposata con l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, il manager tedesco di 58 anni alla guida della compagnia aerea dal 2014.

L'incidente è avvenuto martedì poco dopo le 13.30, quando la 24enne, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura, stava andando al lavoro. La giovane ha attraversato la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, ex via Porto Vecchio quando è arrivato il Suv che l'ha travolta. L'impatto con l'auto è stato devastante: la 24enne ha battuto la testa violentemente sull’asfalto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e per oltre 20 minuti il personale medico ha cercato disperatamente di rianimarla. Gaia però non ce l'ha fatta: fatale il trauma alla testa.

Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania, era in compagnia della figlia quando è avvenuto l’incidente. La donna avrebbe avuto un malore e sarebbe svenuta dopo essersi resa conto dell’accaduto. È stata sottoposta all'alcoltest e ad esami tossicologici, risultati entrambi negativi. Mentre il Suv è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica ed è in corso l'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi di via Aga Khan, che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Gaia. Gli investigatori stanno anche sentendo i testimoni oculari. 

"Le circostanze esatte sono ora in fase di accertamento. La famiglia Spohr ha espresso le sue più sentite condoglianze ai familiari della vittima", ha detto l'avvocato di Vivian Spohr secondo quanto riportato dal sito del quotidiano tedesco Bild.

