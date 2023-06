Gaffe sessista davanti ai magistrati E una tirocinante umilia il relatore

di Viviana Ponchia

La mail era privata, lo schermo condiviso. Attenti ai pensieri che si fanno parola e ancora di più attenti ai computer, basta un attimo di distrazione e la gaffe è servita. "Sono dei maleducati, però almeno c’è fi…" Maleducati passa, "fi.." no. Sessista, maleducato sarà lei. E così uno stimato relatore si trova la centro di un caso esplosivo per la frase dal contenuto inequivocabile di fronte ai partecipanti al corso dedicato ai magistrati ordinari in tirocinio alla Scuola superiore di magistratura di Scandicci. Daniele Domenicucci, referendario alla Corte di giustizia del Lussemburgo, martedì scorso è collegato da remoto con un collega e commenta l’andamento non esaltante dell’incontro. La sua lezione non riscuote grande successo, gli allievi rispondono svogliati e se ne stanno attaccati al cellulare. E a quel punto prende il volo anche lui e si mette a rispondere alle mail dal pc collegato in aula.

L’oggetto del botta e risposta è la platea annoiata, ma scivolare più in basso con un amico diventa quasi automatico. Maleducati. Per fortuna c’è quell’altra cosa. Cose fra uomini, sessismo da bar. Non è una giustificazione ma chi non lo ha mai pensato a una cena noiosa alzi la mano. Si pensa e non si dice. Si sussurra. Al limite si scrive contando sulla privacy blindata della mail. Poi invece succede come nel peggiore degli incubi, quando al fondo del filmino del battesimo c’è un porno e alla nonna va il tè di traverso. Il computer del docente è collegato in aula e sullo schermo, a caratteri cubitali, compare il commento sessista, compare la "fi". I venti studenti si rianimano all’improvviso. "Spero di avere dato elementi utili per il vostro futuro – dice il relatore – e vi auguro il meglio per la vostra carriera". Ma è già spacciato. Prende la parola una tirocinante: "Forse non si è accorto che aveva lo schermo condiviso. Abbiamo letto le mail di alto livello che vi siete scambiati: noi non so che magistrati saremo però voi oggi non avete fatto una bella figura".

Il docente impallidisce, si dice desolato, si definisce "un perfetto idiota". Mentre gli studenti abbandonano l’aula aggiunge: "È una grandissima gaffe, io non penso queste cose e chiedo venia per un’ironia machista che non mi appartiene. Per favore parliamone". È il minimo, ma non basta; il comitato direttivo della Scuola sospende la collaborazione dei relatori e manda una lettera di scuse agli allievi: "Deploriamo fortemente l’accaduto. I due referendari della Corte di Giustizia, non magistrati, non saranno più chiamati a collaborare". La lezione deve servire a tutti: la didattica a distanza è utile ma insidiosa perché rende più svelte le procedure per diventare un "perfetto idiota".