Gaffe di De Luca, scambia la moglie dell’artista Kapoor per la figlia

Napoli, 11 settembre 2025 – "Questa bellissima ragazza non è solo una brava traduttrice ma è anche la figlia di Kapoor". I presenti correggono: "Ma è la moglie...". Protagonista della gaffe è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha preso parte, questa mattina, a Napoli, alla presentazione della nuova stazione di Monte Sant'Angelo della linea 7 dell'Eav. Presente anche Anish Kapoor, autore delle due sculture monumentali che caratterizzano l'infrastruttura, insieme a sua moglie, Oumaima Boumoussaoui.

De Luca, informato dell'errore, chiede "scusa" a entrambi e, parlando dell'artista, aggiunge: "Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo, siamo gemellati da questo punto di vista. Abbiamo dei gusti...".

Eppure Kapoor, intervenuto appena prima di De Luca, aveva parlato proprio di sua moglie, di essere stato con lei "moltissime volte a Napoli. Entrambi sentiamo, seppur in modi diversi, che questa città è come se fosse per noi una casa. Io, dall'India, e lei, originaria del Marocco, abbiamo delle connessioni con questo posto". Frasi che, evidentemente, saranno sfuggite al governatore.

Un'inaugurazione, quella della nuova stazione di Monte Sant'Angelo, caratterizzata da un secondo 'incidente tecnico'. La stazione è ancora chiusa, entrerà in funzione tra un mese, ma oggi, in occasione della visita di Kapoor e De Luca, è stata aperta a ospiti e giornalisti. Tutto funzionante, ad eccezione di una rampa delle scale mobili, subito bloccata da un guasto.

La stazione Monte Sant'Angelo, realizzata da Webuild per conto di EAV (Ente Autonomo Volturno), soggetto attuatore della Regione Campania, è situata nel quartiere Fuorigrotta e sarà una nuova 'Stazione dell'Arte' nel panorama metropolitano cittadino. Le due uscite, una all'interno del campus dell'università degli Studi di Napoli Federico II e l'altra nel quartiere Rione Traiano, sono arricchite dalle opere di Kapoor, che evocano il mito della Sibilla Cumana narrato nell'Eneide, trasformando l'accesso dei passeggeri alla stazione in una esperienza che rappresenta una metafora visiva della discesa agli Inferi.

Elemento distintivo della stazione è la scultura monumentale collocata in corrispondenza dell'uscita all'interno del polo universitario: una struttura di 220 tonnellate e 19 metri di altezza, a forma di bocca che ingloba le scale mobili e accompagna i passeggeri in un viaggio immersivo verso l'interno della stazione. Anche l'altra opera posta all'uscita di Rione Trainano è pensata come una bocca che introduce il visitatore all'interno della stazione, alta 11 metri e con un peso di oltre 42 tonnellate. L'ambiente sotterraneo, interamente sviluppato su un unico livello che degrada verso il basso, è rivestito in spritz-beton, materiale che richiama l'idea dell'antro di una caverna e rafforza l'immaginario mitologico. Il collegamento tra l'area dove transitano i treni e gli ingressi è garantito da scale mobili e caratteristici ascensori inclinati, ispirati alle funicolari presenti in città.