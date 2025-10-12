Gaetano Maranzano, la collana e quel richiamo a Riina su TikTok: chi è il 28enne fermato per l'omicidio di Palermo

Palermo, 12 ottobre 2025 – Incastrato dai filmati delle telecamere di video sorveglianza, il 28enne Gaetano Marazano avrebbe confessato l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso questa notte a Palermo. Il giovane è stato atterrato da un colpo mortale alla testa mentre cercava di difendere l’amico da una rissa. Al momento dell'arresto il 28enne si trovava a casa della compagna nel quartiere Cruillas, sempre a Palermo.

Il 28enne Gaetano Marazano: a sinistra con la collana e i ciondoli a forma di pistola

Maranzano: “Aveva importunato la mia fidanzata”

Marazano abita nel quartiere Zen di Palermo e ha precedenti per rissa e droga. Davanti ai carabinieri avrebbe ammesso l’omicidio, ma la sua versione dei fatti sarebbe un’altra. Maranzano, nel corso di una rissa, avrebbe di avere riconosciuto il volto di Paolo, il ragazzo che in passato avrebbe importunato la sua fidanzata. E per questo lo avrebbe colpito.

Una ricostruzione, quella di Maranzano, su cui i carabinieri e i pm della Procura che ha disposto il fermo stanno cercando riscontri. Gli inquirenti stanno inoltre cercando anche relativamente l'arma del delitto. Tutto è accaduto in via Spinuzza, luogo frequentatissimo dalla movida palermitana, a pochi passi dal Teatro Massimo.

Ciondoli a forma di fucile e il video dedicato a Riina

Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il 28enne originario dello Zen di Palermo, fermato questa mattina con l'accusa di avere ucciso Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni che nella notte aveva provato a sedare una rissa. In uno degli ultimi post su TikTok, Maranzano appariva in un video dove sullo sfondo scorrevano immagini di un film dedicate a Totò Riina.

In un post pubblicato dopo l’omicidio – il post riale alle 8 di questa mattina – su TikTok, c’è una video che lo immortala nella casa della compagna. Lui non parla, ma in sottofondo si sente l’audio della fiction su Riina, ‘Il capo dei capi. Nell’audio si sentono frasi come “Tu mi arresti? E per che cosa?”, chiede Riina. “Per l’omicidio di Michele Navarra, io faccio il mio mestiere”, risponde il poliziotto. “Bello mestiere ti scegliesti” replica il boss.