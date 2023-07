L’influencer giustiziere: accusa l’uomo sbagliato e finisce in tribunale

Milano, 1 luglio 2023 – Dal palco Love Mi, concerto evento di Fedez che ha appena condotto in piazza Duomo, a un’accaldata aula di tribunale come imputato. Piccolo inciampo giudiziario per Gabriele Vagnato, giovanissimo comico-influencer-tiktoker da più di tre milioni di follower, che la prossima settimana dovrà difendersi davanti al giudice dall’accusa di diffamazione.

Tutta colpa, nemmeno a dirlo, di un video che il talentuoso 22enne, anche inviato scelto da Fiorello per Viva Rai 2, ha pubblicato tempo fa su YouTube. Il titolo era: ‘LADRO’ scritto a caratteri cubitali su un fermo immagine. Ed è facile intuire che l’uomo ripreso nella foto (di spalle ma chiaramente riconoscibile) da quel momento debba aver avuto qualche problema a farsi vedere in giro. Entrava nel bar che frequenta abitualmente e tutti si davano di gomito ("Il ladro, il ladro") finché il barista non lo aveva avvisato: "Guarda che circola un video dove si dice che hai rubato una bicicletta".

Infatti l’intraprendente Vagnato, che sul web emula con gran successo di ‘like’ le inchieste delle Iene, aveva deciso di fare un "esperimento sociale" (parole sue) lasciando nei pressi di casa una bicicletta incustodita (ma con Gps sotto il sellino) per vedere in quanto tempo qualcuno se la sarebbe portata via. Quando l’inevitabile è successo, Vagnato si è messo sulle tracce del ladro di cui ha subito pubblicato un’immagine con le mani sulla bici.

Poi lo ha seguito e quasi raggiunto, entrando in un bar vicino a dove la bici rubata era stata appoggiata. Una volta dentro il locale si è guardato intorno e ha visto un tizio che – proprio come il ladro ripreso nel suo video – era calvo e sembrava più o meno di quella età. Così il giovane youtuber lo ha fotografato, ha emesso la sua sentenza dal "tribunale della Rete" e sul web l’immagine del tizio ripreso di spalle è diventata senza alcuna prova quella del ‘ladro’.

Per il 55enne milanese, di professione artigiano, è stato l’inizio di un incubo. "Non ha dimestichezza coi social, viene improvvisamente sommerso da messaggi Whatsapp di amici e da telefonate ma non sa come difendersi da un’accusa infondata e immeritata", spiegava nella querela per diffamazione l’avvocato Consuelo Bosisio, legale dell’uomo. Il pm Francesco Cajani ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo del video incriminato, già cliccato da più di 500 mila naviganti del web. E il gip Stefania Donadeo ha in conclusione disposto per Vagnato il giudizio immediato di fronte al tribunale.