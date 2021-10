Roma, 29 ottobre 2021 - Tutto pronto a Roma per l’appuntamento con il G20 - il primo incontro in presenza dall'inizio della pandemia - che riunisce all'ombra del Cupolone i leader del mondo domani e domenica (30 e 31 ottobre). Ma già oggi la giornata si presenta intensa e la Capitale è già blindata: nella notte infatti è atterrato il presidente americano Joe Biden, alla sua prima visita ufficiale in Italia. E anche gli altri leader mondiali stanno arrivando a Roma. Biden, con un corteo monstre di 85 auto è arrivato in Vaticano con la first lady Jill per incontrare Papa Francesco, primo dei bilaterali di oggi. Poi Biden avrà bilaterali col presidente della Repubblica Sergio Mattarella (alle 13.55), col premier Mario Draghi (ore 15.15) e con il presidente francese Emmanuel Macron (ore 16.15).

L'Air Force One con a bordo Biden e la first lady Jill (lui in abito scuro e cravatta blu, lei con un cappotto rosso) è atterrato poco dopo le 2.30 di oggi (venerdì 29 ottobre) all'aeroporto romano di Fiumicino.

Tra rigide misure di sicurezza e massima riservatezza, la vettura con a bordo il presidente Usa Joe Biden e la consorte ha lasciato l'aeroporto da un settore decentrato intorno alle 02.45 per dirigersi verso Roma, scortata dal lungo corteo di auto presidenziale.

Il presidente americano si presenta al G20 con un maxi-piano di investimenti approvato dalla maggioranza al Congresso: 1.750 per sostenere il welfare e contrastare i cambiamenti climatici. Ma la Cina resiste sul taglio delle emissioni, il presidente Xi Jinping non sarà parteciperà in collegamento video. La presidente della Commissione Ue von der Lyen indica l'altro obiettivo del summit: 'Trovare un'intesa su una riforma fiscale globale per una ripresa equa dopo la pandemia'.

Il presidente degli Usa, dopo il G20, andrà a Glasgow per il vertice sul clima COP26.

"La Cina è disposta a lavorare con tutte le parti per promuovere il successo del vertice G20 di Roma e dare un contributo positivo alla rapida vittoria del mondo sulla pandemia del Covid-19 e alla realizzazione di una ripresa stabile e alla crescita dell'economia mondiale". Questa la dichiarazione d'intenti della delegazione di Pechino. Xi Jinping parteciperà n modalità video con il ministero degli Esteri Wang Yi presente in loco come suo rappresentante speciale.

Sarà senza precedenti la mobilitazione di forze dell'ordine e militari per il G20 di sabato e domenica a Roma. Il monitoraggio informativo alla vigilia sugli ambienti a rischio è stato continuo ed intenso. Una 'zona rossa' manterrà i 20 Grandi in una 'bolla' si sicurezza di 10 km quadrati con 19 varchi presidiati senza possibilità di intrusioni.

I numeri innanzitutto. I rinforzi inviati sono ben 5.300: 2.542 della Polizia, 1.774 dell'Arma dei Carabinieri, 580 della Guardia di finanza e 400 delle forze armate. Impegnati tiratori scelti, unità Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico), assetti specialistici. Chiuso lo spazio aereo su Roma, caccia

intercettori dell'Aeronautica Militare pronti ad alzarsi in volo, attivato anche un sistema anti-drone, un velivolo senza pilota Predator farà attività di ricognizione mandando in tempo reale immagini e - a più alte quote - un aereo-spia fungerà da sala operativa.