G20 Indiano: Ucraina esclusa, Nuova Delhi ospita l'incontro

NUOVA DEHLI

L’India non ha incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’elenco dei partecipanti al G20, che si terrà a Nuova Delhi a inizio settembre. La Russia e il suo leader Putin sono invece nell’elenco degli invitati, pubblicato sul sito web del vertice. Così come il capo di stato cinese Xi Jinping.

"Questo è un vertice per discutere i problemi dell’energia, dei fertilizzanti e dell’approvvigionamento alimentare", ha detto il ministro degli affari esteri Indiano Jaishankar, sottolineando che il prossimo incontro dei leader del G20 non è il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il G20 non si occupa di questioni di sicurezza globale.

A gennaio, il portavoce del ministero degli Esteri indiano Bagchi aveva già anticipato che l’Ucraina non sarebbe stata tra i Paesi invitati al vertice.

L’elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra anche che sono stati invitati otto stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Tra i Paesi chiamati a intervenire è prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente.