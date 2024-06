“Futuro al Centro“. Otto atenei uniti per dare agli studenti una nuova prospettiva

È stato presentato ieri a il progetto “Futuro al Centro” (nella foto il logo) che vede 8 atenei del Centro Italia uniti con l’obiettivo di rispondere a studentesse e studenti che cercano prospettive di realizzazione professionale e umana. L’iniziativa congiunta è promossa da Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Un’occasione per mettere in evidenza le opportunità, tra progetti internazionali, le esperienze all’estero, i servizi e le agevolazioni, le attività legate al territorio, i percorsi post-laurea e i rapporti con il mondo delle organizzazioni e delle imprese. “Futuro al Centro” è un’opportunità concreta per entrare in contatto con atenei che negli anni hanno sempre dimostrato grande capacità attrattive.