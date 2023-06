Fusione a freddo A sinistra non funziona

Simone

Arminio

Adesso tutti si affretteranno a dire che no: le Regionali in Molise non erano un test nazionale. Solo 327mila aventi diritto, meno della metà (47,95%) i votanti: circa quelli di una città italiana di media grandezza. Eppure c’è più d’un elemento in questo voto che un dato nazionale, agli schieramenti, dovrebbe restituirlo. Al centrosinistra in primo luogo, che stavolta viaggiava a trazione alternativa: il sindaco M5s di Campobasso, Roberto Gravina, appoggiato dal Pd. Scelta figlia di due fattori. Il primo di carattere locale: con il 24,18% di voti, il M5S aveva visto, alle ultime Politiche, in Molise il suo ultimo fortino. Il secondo, nazionale: dalla Lombardia a Pisa, da Brindisi a Catania, finora l’alleanza giallorossa aveva quasi sempre avuto candidati di area Pd con esiti traumatici.

Ma il Molise dimostra che, cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: scendendo sotto il 10% i 5Stelle hanno dilapidato il loro bottino, e la somma tra i due partiti ancora una volta è stata ben minore del totale. Sarà per via della solita fusione a freddo. Poiché inseguitisi di corteo in corteo (un abbraccio a uso fotografi e poi ciascuno per la propria strada), Schlein e Conte non hanno mai trasformato in visione comune le liste condivise nei territori.

E il centrodestra? Certo, partiva avvantaggiato: anche in Molise aveva stravinto alle ultime Politiche. Certo, aveva imbarcato per tempo sul carro del neo-governatore Francesco Roberti, assieme ai partiti di coalizione anche il Terzo polo, unito in barba agli scontri recenti tra i suoi due leader, e agli ammiccamenti di Schlein a Calenda durante l’ultima direzione dem. Ma non è questo che occuperà il dibattito di maggioranza. Piuttosto un dato, in parte prevedibile, in parte eclatante: alle prime elezioni senza Berlusconi, Forza Italia ha tenuto e, anzi, è cresciuta. Per questi e altri motivi le Regionali in Molise erano un test nazionale che in molti farebbero bene ad analizzare.